Botswana, Mexiko, China, Balkonien, Griechenland, die Alpen... Zeitungsente Paula Print hat mittlerweile schon einige Städte und Länder gesehen. Überzeugt Euch selbst. Welche Städte und Länder folgen als nächstes? Nehmt auch Ihr sie mit auf Reise und schickt uns Eure Fotos (mit ein paar Infos dazu). Paula Print gibt es für 3 bis 5 Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30- 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30-17.30 Uhr und freitags 7.30-16 Uhr.

Das neue Kletterzentrum des Alpenvereins scheint eine Lücke zu füllen im Neumarkter Freizeitangebot: Tausende Menschen strömten in die Dreichlinger Straße zum Tag der Offenen Tür am Sonntag nach der Eröffnung. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und kraxelten gut gesichert eine der markierten Touren an den hohen Wänden hinauf. Andere trauten sich nicht ganz so hoch aber dafür ohne Seil an die Boulder-Wand.