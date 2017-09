Start mit wildem Tango

Auch die "Blechbixn" spielen im Herbst im Spitalstadl - vor 12 Minuten

FREYSTADT - In der kommenden Saison gibt es im Freystädter Spitalstadl wieder einige Highlights.

Bürgermeister Alexander Dorr (v.l.), Rathaus-Mitarbeiterin Anja Gilch, Spitalstadl-Managerin Katharina Bruckschlögl und Gastronomin Christa Hofbeck-Paulus mit dem neuen Programm. © F.: Schöll



Bürgermeister Alexander Dorr (v.l.), Rathaus-Mitarbeiterin Anja Gilch, Spitalstadl-Managerin Katharina Bruckschlögl und Gastronomin Christa Hofbeck-Paulus mit dem neuen Programm. Foto: F.: Schöll



"Es ist ein Mix aus bekannten Interpreten und neuen Gesichtern geworden", sagte Bürgermeister Alexander Dorr mit Anja Gilch, die im Rathaus die Veranstaltungen organisiert hat.

Neu ist Spitalstadl-Managerin Katharina Bruckschlögl, die die Spitalstadl-Gastronomin Christa Hofbeck-Paulus künftig entlasten wird: Bruckschlögl will weiterhin vor den Konzerten ab 17.30 Uhr ausgewählte, kleine Speisen anbieten und bittet um Reservierung im Spitalstadl-Café, während bei den Konzerten die freie Platzwahl beibehalten wird.

Die erste Veranstaltung der Herbstreihe findet am Samstag, 23. September, aus organisatorischen Gründen jedoch nicht im Spitalstadl, sondern im Refektorium des Franziskanerklosters statt. Drei junge Talente aus Österreich, die sich "trio akk:zent" nennen, kommen mit ihrem "Austrian Accordion Express" nach Freystadt: Sie vermischen groovige Nummern mit Balkanrhythmen, wilde Saxophon-Improvisationen werden zum Tango. Auch Blues, Jazz und Volksmusik sind im Angebot.

Am Samstag, 7. Oktober, darf man sich auf die "Blechbixn" freuen. Vier so fesche wie freche Mädels bilden dieses eingeschworene Quartett aus Niederbayern, die die männerdominierte Blasmusikszene umkrempeln und ihre Musik mit etwas anderen Tönen würzen. "Aus.Äpfe.Amen" heißt es an diesem Abend.

Zwei Wochen später, am Samstag, 28. Oktober, gibt es "Bavarikanischen Rhythm’n’Blues" mit der Gruppe "Hundling". Sie mischen Rock’n’Roll mit Country, Reggae, Folkrock, dazu gibt‘s Texte im Münchner Dialekt.

Volksmusikfreunde sind angesprochen am Samstag, 11. November. Zur Moderation von Michael Pröbster spielen "Jeder gegen Jeden", die "Grenzgänger" und andere Lokalmatadoren.

Fitz ganz privat

Weihnachten wirft seine Schatten voraus am Sonntag, 3. Dezember, mit Armin Fischer und seinem sogenannten Weihnachtsprogramm, bei dem kein Auge trocken bleibt. Er verspricht: "Pointen und Piano".

"Des bin i", erklärt Michael Fitz in seinem Soloprogramm am Samstag, 13. Januar. Er spricht und singt über Privates, "über das keiner spricht".

Bayernregeln von "Ciao Weiß-Blau" sind am 3. Februar zu hören. Bewaffnet mit E-Gitarren, Flöten, Steirischer, Trompete und Loop-Station beleuchten sie die wichtigen Themen des Daseins.

"The Aberlour’s" bringen Irish Folk in den Spitalstadl am Samstag, 24. Februar. "Celtic Folk’n’Beat" nennen sie ihre Musikmischung aus donnerndem Groove, keltischen Melodien und furiosen Fiddlepartes. Als Gegenpol kommt vier Wochen später, am 24. März, dann Countrymusik als eine Hommage an den legendären Jonny Cash auf die Bühne mit der "Folsom Prison Band".

Wieder zu Gast ist Joschko Stephan, der Ausnahmegitarrist des Gipsy Swing, der bei seinem ersten Auftritt in Freystadt das Publikum sehr begeistert hat. Er kommt am Samstag, 14. April. Mit "Flez Orange" schließt sich der Kreis der Wintersaison am 28. April. Fünf Musiker aus Niederbayern haben ihren eigenen Sound dabei und wirbeln Herkömmliches gewaltig durcheinander.

Wieder sind die Jüngsten nicht vergessen worden: Für sie spielt das Kindertheater Fritz und Freunde das Märchen vom Froschkönig am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr. Eintrittskarten dafür gibt es zwischen fünf und acht Euro.

Beginn aller anderen Termine ist jeweils um 20 Uhr, außer beim Volksmusikabend, der um 19.30 Uhr los geht, und bei Armin Fischer am Sonntag, 3. Dezember, um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zwischen zwölf und 22 Euro, an der Abendkasse zwischen 14 und 24 Euro. Einlass ist eine Stunde vor Beginn.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Restaurant Beck unter Tel. (09179) 95917 (ebenso Reservierungen fürs Spitalstadl-Café), unter www.spitalstadl.freystadt. de und bei der Stadt Freystadt per E-Mail: info@freystadt.de.

ANNE SCHÖLL