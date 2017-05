Startschuss für schnelles Netz in Pyrbaum

Telekom stellt VSDL-Anschluss für über 700 Haushalte bereit

PYRBAUM - Nun zieht auch die Telekom in Sachen Breitbandausbau in der Gemeinde Pyrbaum nach. Ab sofort steht für über 700 Haushalte der VDSL-Anschluss bereit.

Ab sofort steht für über 700 Haushalte der VDSL-Anschluss bereit. © Corinna Schwarz



Die Kunden können, nach Tarifänderung, mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Netz surfen. Dazu nahmen Bürgermeister Guido Belzl, Josef Markl und Stefan Hanke (beide Vertreter der Telekom) symbolisch den Betrieb auf.

Um eine hohe Geschwindigkeit auch in abgelegeneren Gebieten zu gewährleisten, wurde die Glasfaser bis in die großen grauen Kästen am Straßenrand, das Multifunktionsgehäuse, verlegt. Dort wird das Signal über das vorhandene Kupferkabel zum Kunden weitergeleitet. Die Tarifumstellung erfolgt allerdings nicht automatisch, die Bürger müssen dafür selbst aktiv werden.