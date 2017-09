Startschuss zum Stadtlauf in Neumarkt ist gefallen

Ein großer Läuferfeld ist auf die Strecke gangen - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Der 18. Neumarkter Stadtlauf hat begonnen. Die Läufer sind bei trockener Witterung auf dem Weg zum LGS-Gelände. Der Elementelauf am gestrigen Samstag war ein voller Erfolg.

Diese Läufer hatten einen guten Start und passierten als erste das Untere Tor. © Wolfgang Fellner



Diese Läufer hatten einen guten Start und passierten als erste das Untere Tor. Foto: Wolfgang Fellner



Gespannt ist er schon auf den Ablauf des 1. Neumarkter Elementelaufs, der am heutigen Samstag um 15 Uhr vor dem Rathaus losgeschickt wird und über bis zu 20 Hindernisse – Autos, Heuballen, Fahrradständer, Wasserflächen und mehr – führt (wir berichteten). Ob die angepeilten 500 Teilnehmer schon für das allererste "Matsch-Race" zusammenkommen, ist angesichts der relativ kühlen Temperaturen noch ungewiss. Aber 400 haben sich schon angemeldet.

Gleich mehrere spektakuläre Hindernisse gebündelt gibt es im LGS-Park, auf dem Volksfestplatz und im Bereich des Oberen Markts. "Auch die Zuschauer können es genießen", sagt Winter. Geht nichts Gravierendes daneben, dann werde es auch im nächsten Jahr wieder einen Elementarlauf geben.

Am Sonntag geht dann das große Feld des 18. Neumarkter Stadtlaufs auf die Piste. Den Anfang macht der kürzere "Fun Run" um 9.50 Uhr, gefolgt vom Jugendlauf (Startschuss um 9.56 Uhr). Die Läufer des 10,5-Kilometer-Laufs und des Halbmarathons machen sich um Punkt 10 Uhr auf den Weg. Die Bambiniläufe beginnen um 13.30 Uhr.

Die regionale Lauf-Elite ist wieder am Start. Halbmarathon-Rekordhalter Addisu Tulu Wodajo, Sieger der letzten beiden Jahre, hat sich bisher nicht angemeldet. Kann aber noch kommen: "Der macht das immer recht kurzfristig", sagt Andi Winter.

Diese Mädchen hatten im letzten Jahr beim Neumarkter Stadtlauf offenbar viel Spaß. © Günter Distler



Diese Mädchen hatten im letzten Jahr beim Neumarkter Stadtlauf offenbar viel Spaß. Foto: Günter Distler



Die Stadt weist darauf hin, dass es wegen der Läufe am Wochenende zu Behinderungen im Stadtgebiet kommt. So sind die Untere Marktstraße von Samstag um 13 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr und die Obere Marktstraße von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag um voraussichtlich 18 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Badstraße – Kapuzinerstraße – Weiherstraße – Mühlstraße – Dammstraße und umgekehrt.

Die Parkbuchten am Unteren Markt sind von Samstag um 11 Uhr bis Sonntag um 18.30 Uhr und diejenigen am Oberen Markt von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 18.30 Uhr, freizuhalten. Darüber hinaus kann es an beiden Tagen entlang der Laufstrecken zu Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen kommen.

nn