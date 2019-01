Statt im Segelflieger im Riesenrad vom Neumarkter Flugfeld abheben

Einmal quer gedacht: Statt Wohnen und Gewerbe könnte der Volksfestplatz auf das Flugfeld umziehen - vor 6 Minuten

NEUMARKT - Was war 2018, was wird 2019: Die spannendste Frage des ablaufenden und des neuen Jahres ist für mich persönlich, wie es auf dem Flugfeld an der Nürnberger Straße weiter gehen wird. In Neumarkt wird immer gerne von Filetstück gesprochen; das ist eines, mit Sicherheit. Ein großes noch dazu, es sind 59 Hektar, die da zwischen Bahnlinie, Woffenbacher und Nürnberger Straße und Ring liegen. Gedankenspiele.

Platz wäre genug vorhanden: Auf dem Flugplatz und dem angrenzenden Real könnte auch der Festplatz samt Parkplatz neu aufgestellt werden. © F.: wof



Platz wäre genug vorhanden: Auf dem Flugplatz und dem angrenzenden Real könnte auch der Festplatz samt Parkplatz neu aufgestellt werden. Foto: F.: wof



59 Hektar, das ist erst einmal eine Hausnummer, und wenn man draußen, neben dem Flugfeld, im frischen Wind dieser Tage steht, dann weht es einen kräftig durch. Auch den Kopf.

Die Problematik, die mit der Entwicklung dieses möglichen neuen Stadtteiles bis hin zur möglichen Enteignung einzelner Grundstücksbesitzer möglich ist, soll hier nicht noch einmal aufgegriffen werden. Der Streit zwischen Grundstücksbesitzern und Kommune geht letztlich um einen angemessenen Preis für ein Stück Land, das final aus der Landschaft genommen werden soll. Das darf man auch immer nicht vergessen: Land lässt sich nur einmal bebauen, es wird selten ein Grundstück geben im Landkreis, das nach einer Wohnnutzung wieder als Ackerfläche oder Grünland genutzt worden ist.

Ein schöner Name

Damit stellt sich die Frage: Wollen die Neumarker dort draußen, in der Flur, die heute als Frischluftzone für eine immer dichter bebaute Alt- und Innenstadt gilt, überhaupt Wohnungen ohne Ende, anschließend an einen Grünstreifen, der sich Park am Flugfeld nennt. Ein schöner Name, denn er erinnert dann nur noch an etwas, das gar nicht mehr da ist.

Sollte vielleicht nicht vielmehr das ganze Areal einer anderen Nutzung als derzeit angestrebt zugeführt werden, die es ermöglicht, viel Fläche freizulassen, viel Freiraum zu behalten an einer wichtigen Stelle?

Noch warnen Schilder vor den Segelfliegern. Aber 2020 läuft der Pachtvertrag aus. © Foto: Fellner



Noch warnen Schilder vor den Segelfliegern. Aber 2020 läuft der Pachtvertrag aus. Foto: Foto: Fellner



Ohne Zweifel braucht es Platz für eine Erweiterung des Klinikums, sei es für Klinikbauten per se oder möglicherweise doch noch ein Parkhaus oder eine Parkharfe, um die Parkplatz-Situation rund um die Einrichtung in Griff zu bekommen und um den Parkdruck im angrenzenden Wohngebiet endlich zu senken.

Aber dafür müsste das Klinikum nicht auf die andere Seite der Nürnberger Straße ausweichen, wie bisher angedacht. Vielmehr könnte es mit einer Rochade, an der verschiedene Akteure beteiligt sind, vielleicht anders, aber geschmeidiger erreicht werden.

Was spricht dagegen, den Volksfestplatz mit seinen Hallen komplett aufzulassen und auf das Flugfeld umzulegen? Sicher, die Kommune hat viel Geld investiert, um die beiden Biertempel für die nächsten 20 Jahre zukunftssicher zu machen. Die Chance, das Festgelände aber komplett aus der Stadt an den Rand zu bringen, gibt es nicht oft in der Stadtgeschichte – so wie damals, als der Tummelplatz auf die andere Seite des gerade neu gebauten Ringes umgezogen wurde, an seiner Stelle das Johanneszentrum entstand samt Altenheim und die DJK Neumarkt neben die Festhallen zog.

Neben dem Festplatz könnte man auch die DJK ein weiteres Mal umziehen: Auf ein großzügiges, neues Sport-Areal mit einem nagelneuen Sportheim auf dem Flugfeld. Und nicht sie alleine könnte dort eine neue Heimat finden: Die Holzheimer, die jahrelang über einen Umzug auf die andere Seite der Umgehung nachdachten, könnten dort ebenfalls eine neue Heimat finden: Ein großes Sportgelände, vielleicht sogar mit dem von vielen herbeigesehnten Kunstrasenplatz, für zwei Sportvereine.

Damit würde in Holzheim auch Platz frei am alten FC-Areal – für Wohnbebauung oder Klinikum, für eine weitere Erweiterung der Kindertagesstätte. Die Liegendzufahrt zum Klinikum soll künftig über die Nürnberger Straße erfolgen, wenn man diesen Ast nutzen könnte, um auch den Parkplatz anzudienen, würde es wesentlich ruhiger hinter dem Krankenhaus.

Doch zurück zum Volksfestplatz und der DJK: Auf dem alten Areal wäre genug Platz für Wohnungen, die derzeit noch dringend gesucht werden. Selbst ein großer Teil des Volksfest-Parkplatzes könnte bebaut werden. Und, weiterer positiver Effekt: Es käme auch zu einer Befriedung der Situation der Anwohner in Wallenstein- und Eugen-Roth-Straße, die über Volksfestlärm und wildes Parken klagen.

Kein Argument gegen Wohnbebauung an dieser Stelle ist die Nähe zum Bahndamm: Die neben dem Flugfeld geplanten Häuser werden auch direkt angrenzen, nur halt weiter draußen.

Finanzieren ließe sich der Mega-Umzug durch den Verkauf der Immobilien am und rund um den Festplatz. Als Zuckerl: Vielleicht könnte in eine neu zu bauende Festhalle gleich eine Eislaufbahn integriert werden. Das würde den Stadtwerken beim Unterhalt sparen helfen und die Eislauffans in Neumarkt könnten ihrem Vergnügen wetterunabhängiger nachgehen.

Zukunft gesichert

Der Festplatz könnte über die Nürnberger Straße erschlossen werden, ein weiterer Vorteil, über den sich auch die Anwohner der Bahnsiedlung freuen werden. Der Parkplatz könnte mit Rasengittersteinen befestigt, mit Hecken und Bäumen dicht gestaltet werden; damit wäre auch die Zukunft der Frischluftschneise für Neumarkt gesichert. Und die braucht es nächster Zukunft noch viel dringender als bisher, denn durch die ungebremste Nachverdichtung wird aus der einstigen Gartenstadt Neumarkt immer mehr eine Ansammlung dicht bebauter Straßen; die kleinen Freiflächen zwischen den Häusern werden zunehmend lieber geschottert, Ton in Ton mit den Fassaden, statt begrünt.

Doch auch das Umsetzen all dieser Überlegungen würde letztlich davon abhängen, wie sich die Grundstücksbesitzer rund um das alte Flugfeld künftig entscheiden werden. Und das ist bisher offen. Es bleibt 2019 also weiter spannend.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail