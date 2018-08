Stattlicher Stamm kündigt Kirchweih in Sulzbürg an

SULZBÜRG - Seit der Kirchweih im Jahr 1996 stellen die strammen Burschen der Sulzbürger Vereine, die traditionell auch die Kirchweih ausrichten, einen Kerwa-Baum unter der Leitung von Jakob „Jakl“ Mößler auf. Ausschließlich mit Muskelkraft.

Die Burschen der Sulzbürger Vereine haben den Kerwa-Baum unter der Leitung von Jakob „Jakl“ Mößler (vorne Mitte) aufgestellt. Foto: Karg



Einzige Hilfsmittel sind lange Stangen auch „Schwaibeln“ genannt, die zu „Scheren“ zusammengebunden werden. Wichtig dabei das dreimalige, kräftige Kommando: „Hau-ruck, hau-ruck, hau-ruck.“

Um die Höhe von 37 Metern zu erreichen, wurde an den kerzengeraden Baumstamm noch eine Spitze angeschraubt. Mit drei Kränzen geschmückt und in den bayerischen Landesfarben gestrichen verkündet der Sulzbürger Kirchweihbaum weit ins Landl: „Kerwa is.“ Dies auch deswegen, weil der Marktplatz in Sulzbürg rund 500 Meter hoch über Normalhöhennull liegt.