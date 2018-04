Staufer Schützenthron ist fest in Frauenhand

Lea Rupprecht ist die neue Schützenkönigin, Lisa Sierl errang bei der Jugend den Titel - vor 25 Minuten

NEUMARKT/STAUF - Schützenkönigin der Burgschützen Stauf ist Lea Rupprecht. Mit einem 128 Teiler errang sie die Königswürde. Ihr zur Seite stehen Evi Pfaller als Ritter zur Rechten mit einem 169 Teiler und Oliver Sierl als Ritter zur Linken (181,6 Teiler).

Gauschützenmeister Hans Spiegel und Stadtrat Martin Meier hoben das Engagement und die sportlichen Leistungen der Burgschützen hervor. © Foto: Martin Winter



Gauschützenmeister Hans Spiegel und Stadtrat Martin Meier hoben das Engagement und die sportlichen Leistungen der Burgschützen hervor. Foto: Foto: Martin Winter



Mit einem 367,9 Teiler wurde Lisa Sierl Jungschützenkönigin. Den Titel "Ritter zur Rechten" holte sich Julia Sayler (399,5 Teiler), vor Thomas Sayler als Ritter zur Linken (426). Außerdem bekam Rudi Wunderlich die Verdienstmedaille des Bayerischen Sportschützenbundes verliehen.

Zuvor wurden die Würdenträger im Festzug, angeführt von der Blaskapelle Dirnhofer, zum Schützenhaus geleitet, wo die Königsfeier stattfand. Schützenmeister Martin Winter freute sich, dass neben Stadtrat Martin Meier als Vertreter der Stadt Neumarkt, Gauschützenmeister Hans Spiegel und auch Abordnungen der Patenvereine "Linde" Woffenbach und "Tannenwald" Berngau der Einladung gefolgt sind. Stadtrat Martin Meier gratulierte den Würdenträgern und lobte bei seinen Grußworten das große Engagement der Burgschützen. Gauschützenmeister Hans Spiegel hob die großartigen Leistungen der Schützen hervor. Sogar die amtierende Gauschützenkönigin Andrea Härtl ist Vereinsmitglied.

Bei der Königsfeier wurden auch die Sieger des Preisschießens und die Vereinsmeister von Sportleiterin Michaela Grasruck ausgezeichnet. Das Preisschießen in der Kategorie Meister-Glück gewannen in der Jugendklasse Lisa Sierl, Julia und Thomas Sayler, und in der offenen Klasse siegten Gerhard Herbst, Michaela Grasruck und Andrea Härtl. Angelika Polster, Julia Sayler und Richard Meyer gewannen das Schießen auf die Festscheibe. Das "Sie & Er-Schießen" entschieden Karin und Albert Rupprecht für sich, gefolgt von Lisa und Oliver Sierl sowie Julia Sayler und Fabian Grasruck.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Rudi Wunderlich für seine Verdienste um den Schießsport. Er wurde mehrmals Gau-, Stadt- und Vereinsmeister. Er half bei der Sanierung des Kleinkaliberstandes mit, übernahm Standaufsichten und engagierte sich bei der Instandhaltung und Reinigung. Dafür erhielt er nun von Gauschützenmeister Hans Spiegel und Schützenmeister Martin Winter die Verdienstmedaille des BSSB.

miku