Staufer Stockschütze im DM-Finale

Thomas Kohlmann auf dem sechsten Platz im Weitschießen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eisstock-Weitschütze Thomas Kohlmann vom SV Stauf hat bei den deutschen Meisterschaften in Altrandsberg das Finale der besten Sechs erreicht, kam aber dann nicht über den sechsten Platz hinaus.

Thomas Kohlmann © Etzold



Immerhin verbesserte sich der Pöllinger im Vergleich zu den bayerischen Titelkämpfen am Vortag um einen Rang. Mit einen fulminanten Schub auf 93,27 Meter im fünften und letzten Durchgang der Vorrunde zog Kohlmann noch als Fünfter ins Finale ein. Hier kam er in seinem besten Versuch aber nur noch auf 90,19 Meter.

Das bedeutete den sechsten Platz. Zur Bronzemedaille, die sich Junioren-Weltmeister Markus Schätzl sicherte, fehlten Thomas Kohlmann mehr als fünf Meter. Den deutschen Meistertitel gewann zum zehnten Mal Peter Rottmoser vom SV Schechen mit der Tagesbestweite von 101, 61 Metern.

Nur 47 Zentimeter fehlten Michael Kohlmann zum Einzug ins Finale. Mit der „Schnapsweite“ von 88,88 Metern landete der ältere der beiden Kohlmann-Brüder auf Platz sieben. Für Thomas geht es nun bei einem Qualifikationslehrgang in zwei Wochen um die Nominierung für die EM im Februar in Neuenstadt am Kocher.

nn