Sternengrab für Urnen auf dem Velburger Friedhof

Nachfrage nach Feuerbestattungen hat enorm zugenommen - Neues Wohnbaugebiet in Günching

VELBURG - Der Velburger Stadtrat hat grünes Licht für ein neues Wohnbaugebiet mit voraussichtlich 16 Parzellen in Günching sowie für einen Geh- und Radweg entlang des neuen Baugebietes am Sperlasberg gegeben. Am Friedhof in Velburg entsteht eine neue Urnengrab-Anlage.

Der Stadtrat Velburg hat grünes Licht gegeben: Entlang des kommenden Baugebietes am Sperlasberg wird ein Geh- und Radweg gebaut.



In Günching gibt es Nachfrage nach Bauplätzen, aber kein Bauland. Daher suchte die Verwaltung nach einem Areal und wurde fündig: im Osten des Dorfes, gegenüber vom Dorfhaus, neben der Dürner Straße. Die Stadt erwarb dort die Fläche Flurnummer 91/3 der Gemarkung Günching. Um Baurecht zu schaffen, hat der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplanes "Günching Ost" mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Bis zu 16 Bauplätze erscheinen in dem allgemeinen Wohngebiet als realistisch.

Das Ingenieurbüro IWG aus Zwiesel hat die Entwurfsplanung für einen Geh- und Radweg entlang des künftigen Baugebietes am Sperlasberg in Velburg vorgelegt. Der Weg soll vom Kreisverkehr bis zur Einmündung der Straße nach Dantersdorf gebaut werden. Eine erste Kostenschätzung ergibt eine Summe von 280 000 Euro.

Bei der Regierung ist bereits im Juni 2018 ein Antrag auf Förderung gestellt worden. Die stimmte einer Förderung im Grundsatz zu und anerkannte schon einmal förderfähige Kosten in Höhe von 229 000 Euro.

Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass ein Anlieger nicht bereit ist, Grund abzugeben. Die Verwaltung hat mit dem Ingenieurbüro nun eine Lösung erarbeitet, damit der Geh- und Radweg trotzdem realisiert werden kann mit Teil-Verrohrungen und einer Winkelstützmauer. Es entstehen Mehrkosten in Höhe von circa 80 000 Euro. Die Regierung hat bereits mündlich eine Erhöhung der Fördergelder in Aussicht gestellt. Laut Bürgermeister Bernhard Kraus wird die Fördersumme der Regierung bei 50 Prozent der förderfähigen Kosten landen. Da der Radweg entlang der Kreisstraße NM 43 verläuft, beteiligt sich der Landkreis Neumarkt mit 50 Prozent an den verbleibenden Kosten. Die andere Hälfte zahlt die Stadt. Die Erstellung eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges am Sperlasberg wurde beschlossen.

Planen im Frühjahr

Die Verwaltung hat beim Amt für ländliche Entwicklung einen Antrag auf Einleitung einer einfachen Dorferneuerung in Günching gestellt. Inzwischen hat das Amt die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn der Maßnahme erteilt und Fördermittel in Aussicht gestellt. Geplant ist, im zeitigen Frühjahr mit der Dorfbevölkerung zu starten und den Dorferneuerungsplan mit einem Architekturbüro auszuarbeiten. Im Jahre 2020 sollen die Baumaßnahmen dann gestartet werden. Jetzt stimmte der Stadtrat formell der Einleitung einer einfachen Dorferneuerung in Günching wird zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Dorferneuerungsplan mit einem Architekturbüro und der Ortsbevölkerung auszuarbeiten.

Die Nachfrage nach Feuerbestattungen im städtischen Friedhof der Stadt Velburg hat in der Vergangenheit enorm zugenommen. Aktuell sind laut Kraus lediglich drei Grabstätten in den Urnen-Wänden frei. Dem Stadtrat wurden mehrere Varianten für Urnen-Ruhestätten vorgelegt.

Nach langer und ausführlicher Diskussion sowie nach Ablehnung eines Antrags zur Vertagung der Angelegenheit vom dritten Bürgermeister Bernhard Dürr sowie nach Annahme eines Antrags von Roland Schlusche auf Abstimmung über die sogenannte "Variante Deusmauer" wurde mit 9 gegen 7 Stimmen beschlossen, ein Sternengrab wie im Friedhof in Deusmauer auch in Velburg anzulegen. In Deusmauer sind rund um eine Madonnen-Statue Urnengräber mit gleichartigen Grabplatten in einer Grünfläche verteilt.

Zu der Angelegenheit teilte Kraus noch mit, dass eine neue Kostenkalkulation für den Friedhof erstellt werden soll, da eine Kostendeckung bei der aktuellen Grabgebühr nicht gegeben ist.

Die Berechnung der Kalkulation wird vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband durchgeführt. Für die Bearbeitung muss man jedoch mit einigen Monaten rechnen.

