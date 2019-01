Sternengucker erwarten letzte Mondfinsternis für Jahre

Schauspiel mit dem Erdtrabante am 21. Januar auch in Neumarkt zu beobachten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Totale Mondfinsternis über Neumarkt: Die Sternwarte widmet dem Thema am Freitag, 18. Januar, den Kinderabend.

So wird der Mond am Montag am Himmel stehen. © Sternwarte Neumarkt



"Unser Mond und Mondfinsternisse" für Kinder ab sechs Jahren beginnt um 19 Uhr. Richard Pragner wird auf der Sternwarte auf dem Höhenberg über Mondfinsternisse und deren Eigenschaften referieren.

Am kommenden Montag wird über Neumarkt wieder eine totale Mondfinsternis stattfinden, so dass sich die Kinder auf die Mondfinsternis in der Theorie vorbereiten können. Dazu können die Kinder Antworten auf die Fragen bekommen, weshalb in der letzten Zeit besonders oft über die Rückseite des Mondes berichtet worden ist und warum man nur die eine Seite des Mondes sehen kann.

Ein weiterer Teil des Abends beschäftigt sich mit dem "Staubsauger" Mond. In diesem Abschnitt geht der Referent auf die Krater auf der Mondoberfläche ein und stellt die Frage, warum auf dem Mond so viele Krater sind und auf der Erdoberfläche so wenige. Im letzten und entscheidenden Teil wird über Mondfinsternisse berichtet und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen.

Teilnehmer sollten warme Kleidung tragen, da es auf der Plattform und in der Kuppel empfindlich kalt sein wird. Der Vortragsraum selbst ist gut beheizt.

Zum zweiten Mal innerhalb von nur sechs Monaten ereignet sich am Montag in der Frühe eine totale Mondfinsternis. Der Vollmond taucht in den Schatten der Erde ein und verschwindet fast völlig vom Himmel. Der Trabant der Erde wird nur indirekt von einem letzten Rest Sonnenlicht beleuchtet, das die Erdatmosphäre auf ihn streut. Dadurch wird der Mond fahl, blass und später tiefrot am Himmel stehen.

Dies ist für mehr als zehn Jahre die letzte Mondfinsternis, deren totale Phase von Deutschland aus vollständig erlebbar ist; erst am 20./21. Dezember 2029 wird ein ähnliches Himmelsschauspiel zu beobachten sein.

Mit den Geräten der Sternwarte besteht bei entsprechenden Sichtverhältnissen die Möglichkeit, den Mond in allen sichtbaren Phasen detailliert zu beobachten und die Finsternis so zu erleben, als wäre man ganz in der Nähe, verspricht Benedikt Schnuchel, 2. Vorsitzender der Sternwarte. Nur das Wetter kann dem Publikum noch einen Strich durch die Beobachtung machen.

Verlauf der Finsternis am 21. Januar in Neumarkt: 3.35 Uhr, Beginn der Halbschattenphase (prinzipiell unbeobachtbar); 4.34 Uhr, Beginn der partiellen Phase; 5.41 Uhr, Beginn der totalen Phase; 6.12 Uhr, Höhepunkt der Finsternis; 6.44 Uhr, Ende der totalen Phase; 7.51 Uhr, Ende der partiellen Phase; 7.59 Uhr, Sonnenaufgang; 8.10 Uhr, Monduntergang.

ZWeitere Informationen: www.sternwarte-neumarkt.de

nn