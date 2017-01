Sternsinger aus Pyrbaum besuchten Angela Merkel

PYRBAUM - Vier Sternsinger aus der Pfarrei „Mater Dolorosa“ in Pyrbaum haben Bundeskanzlerin Angela Merkel zum neuen Jahr den Segen gebracht.

Die Sternsinger Lara (15), Michelle (15), Dominik (15) und Emily (9) sowie Begleiterin Michaela Schmidt-Schardt aus Pyrbaum vertraten das Bistum Eichstätt beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel. © Foto: Ralf Adloff/pde



Michelle Stanossek (15), Dominik Tatschke (15), Lara Blüggel (15) und Emily Schardt (9) waren direkt vor der Begegnung etwas aufgeregt. Sie hatten aber schon einige andere Sternsinger in Berlin entdeckt und sich untereinander ausgetauscht. „Wir haben miteinander geredet und dann hat es bei der Bundeskanzlerin auch alles gut geklappt“, erzählt Lara direkt nach dem Termin. Und auch Dominik ist zufrieden: „Wir haben gesungen und den Segen überbracht, es war ein schönes Gefühl, das mit den anderen Sternsingern gemeinsam zu erleben.“

Die vier aus Pyrbaum haben bei einem Preisrätsel der 59. Aktion Dreikönigssingen die richtige Lösung eingereicht und sind vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ausgelost worden. Begleitet wurden sie auch von MdB Alois Karl.

Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ ins Bundeskanzleramt. Beispielland der Aktion 2017 ist Kenia, das Leitthema lautet „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit“.

Insgesamt 108 Kinder und Jugendliche aus allen 27 Diözesen in Deutschland waren dazu am Montag, 9. Februar, im Kanzleramt in Berlin eingeladen. Die Gruppen vertreten die Sternsinger aus bundesweit rund 10.000 Pfarrgemeinden und Einrichtungen.

