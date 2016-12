Sternsinger freuen sich auf das große Fest

NEUMARKT - Am Donnerstag blickt ganz Deutschland auf Neumarkt, wenn von dort die Sternsinger in allen Bistümern ausgesendet werden. Die Vorfreude und auch ein wenig Aufregung war schon zu spüren, als die Sternsinger der Hofkirche sich einkleideten.

Katharina, Talia und Valentina gehen gemeinsam. Foto: F.: Horst Linke



In Reih und Glied liegen die Samtenen königlichen Kopfbedeckungen auf dem Tisch, rote Hauben und grüne Kappen neben gelben Mützchen und blauen Tüchern. Kerstin Pröbster, Monika Herrmann, Gisela Schimmeck und Andrea Lux haben alle Gewänder bereitgelegt im Jugendheim „Zu Unserer lieben Frau“. Wenige Minuten später stürmen über 50 Kinder und Jugendliche in den Gruppenraum, suchen sich Gewänder ihren Lieblingsfarben aus.

Die gibt es in fast allen Größen. „Von ein Meter bis zwei Meter“, sagt Andrea Lux. Valentina hat ein eher kurzes Gewand ausgewählt, schließlich geht sie in die vierte Klasse. Die Farbe des Umhangs ist eh klar. „Blau gefällt mir am besten“, sagt Valentina. Farblich abgestimmt ist ein Tuch mit goldenen Fäden gewählt.

Die Sternsinger der Pfarrei St. Johannes kommen am Montag, 2. Januar, nach St. Helena, am 2. und 3. Januar im Klinikum, am 4. und 5. Januar in St. Pius in der Hasenheide sowie am 5. und 7. Januar in den übrigen Teilen der Pfarrei. Das Dreikönigsspiel der Sternsinger, das seit 1938 in der Pfarrei dargeboten wird, findet heuer zu Beginn der Abendmesse am Hochfest Hl. Drei König statt am Freitag, 6. Januar.

Doch vorher kommt ein anderes Großereignis: Auch Jonas Böntsch freut sich schon auf die bundesweite Aussendung der Sternsinger am heutigen Donnerstag, zu der etwa 2000 Menschen aus ganz Deutschland erwartet werden. So viele, dass keine andere Besucher in die Jurahalle gelassen werden, wenn Bischof Maria Gregor Hanke den feierlichen Eröffnungsgottesdienst zelebriert. „Es ist einfach schön, Sternsinger aus anderen Bistümern kennenzulernen und etwas von der Gemeinschaft mitzunehmen“, sagt der Oberministrant, der schon seit zehn Jahren mit Stern und Gewand von Haus zu Haus zieht.

Singen mit Schnupfennase

„Eigentlich war ich schon immer Sternsinger“, versucht sich die elfjährige Charlotte an ihre erste Aussendung zu erinnern. Heute ist sie der zweite König, „also Melchior“, doch manchmal trägt sie auch den Stern. Beim Gottesdienst in der Jurahalle heute wird Charlotte durch die Nase singen - sie hat Schnupfen. Aber fehlen mag sie auf gar keinen Fall. „Es ist schon etwas Besonderes mit so vielen Pfarrern, Kaplänen und Bischöfen“, sagt sie.

Segen am Rathaus

Eine Gruppe von der Hofkirche trägt zu dem ganz besonderen Erlebnis bei. Denn während die Sternsinger von St. Johannes gegen 12.30 Uhr den Segensspruch am Neumarkter Rathaus anbringen, wird sie an der Predigt mitwirken, die Bischof Gregor Maria Hanke in der Jurahalle hält. Ihr Beitrag? „Das wird etwas Spontanes“, lacht Sternsinger Markus Sturm.

HAUKE HÖPCKE