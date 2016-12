Sternsinger setzen dem Bären die Krone auf

Neumarkter Maskottchen jetzt mit königlicher Würde - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Wir wissen nicht, wer es war, aber es waren wohl die Sternsinger: Als die 2200 Mädchen und Buben auf dem Rückweg vom Rathaus zur Jurahalle waren, kam es zur Krönung des Berlin-Bären.

Eingemummelt in Stoff, auf dem Kopf eine dicke Pelzmütze - und darüber glitztert nun eine morgens arg angereifte Krone in die Sonne: Der Berlin-Bär darf nun mit königliche Hoheit angesprochen werden. Das hat er durchaus verdient, der Meister Petz, der hier jahrein, jahraus die Stellung hält.

Das ist die Krönung: Der Drei-Königs-Bär am Kurt-Romstöck-Ring. © Wolfgang Fellner



Wer ihm seine Krone überlassen hat, ist offen, aber es ist keine aus einem Fast-Food-Restaurant: Schließlich sind Diamanten und Edelsteine aufgesetzt. Also doch eine Krone der Heiligen Drei Könige. Die hatten Neumarkt, wie berichtet, am Donnerstag besucht, die bundesweite Aussendung der Pfadfinder war heuer in der Jurastadt.

