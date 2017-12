Sterntaler sorgen für Weihnachtsgeschenke in Neumarkt

An der Aktion der Bürgerstiftung und des Leb-mit-Ladens haben sich heuer wieder etliche Wichtel beteiligt - vor 2 Minuten

NEUMARKT - Wieder einmal haben zahlreiche Bürger für die "Aktion Sterntaler" Päckchen gepackt.

Jede Menge große, bunte Päckchen haben die Freunde des Christkinds und des Weihnachtsmannes heuer wieder für Kinder im Landkreis gepackt. © F.: Etzold



Jede Menge große, bunte Päckchen haben die Freunde des Christkinds und des Weihnachtsmannes heuer wieder für Kinder im Landkreis gepackt. Foto: F.: Etzold



Diese gehen an Kinder und Jugendliche, deren Familien nicht das große Geld für Weihnachtsgeschenke haben. Auf den Wunschzetteln, die die Elf- bis 18-Jährigen geschrieben hatten, standen Guscheine für Bücher, Kosmetik oder Elektronik, Kinobesuche oder auch ein USB-Stick. Weil Gutscheine alleine aber keiner gerne schenkt, haben sich die Freunde des Christkinds einige Gedanken gemacht und größere bunte Päckchen gepackt. Am Freitag hat die koordinierende Bürgerstiftung die Lieferung an den Leb-mit-Laden übergeben. Weil auch noch Geld vom Mädchenflohmarkt im Neuen Markt gespendet worden ist, konnten die Päckchen um Süßigkeiten oder Eis-Gutscheine angereichert werden. Frohe Weihnachten!

aha