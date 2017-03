Sternwarte öffnet am Samstag die Tore

NEUMARKT - Am Samstag, ab 15 Uhr, wird es in der Sternwarte Neumarkt einen Tag der Astronomie geben. Im Mittelpunkt stehen Objekte entlang der Bahn der Sonne am Himmel, wie wir diese von der Erde aus sehen, der sogenannten Ekliptik.

In der Sternwarte lässt sich ein detaillierter Blick auf Saturn werfen. © Michael Endig, Sternwarte Neumarkt



In der Nähe dieser gedachten Linie am Himmel halten sich nicht nur Planeten auf, es gibt viele weitere interessante Himmelsobjekte, wie Sternhaufen, zu entdecken. Ein faszinierendes Erlebnis und ein guter Anlass, uns auf der Sternwarte zu besuchen.

Der Astronomietag soll dem breiten Publikum das Weltall näher bringen und zugleich für die Bewahrung der dunklen Nacht vor künstlicher Beleuchtung werben, damit der Sternenhimmel mit seinen faszinierenden Objekten auch für kommende Generationen noch zugänglich sein wird.

Die Sternwarte Neumarkt wird am Samstag ab 15 Uhr die Pforten geöffnet haben. Es werden allgemeine Informationen über die Sonne bereitgehalten. Auf der Plattform und in der Kuppel wird die Sonne mit einem Spezialteleskop angefahren.

Zum ersten Mal wird der Blick durch den Refraktor für gehbehinderte Menschen ermöglicht. Hierzu wird auf das Linsenteleskop ein Spezialfilter gesetzt. Mithilfe einer Remote-Desktopverbindung wird das Live-Bild direkt auf die Leinwand im Vortragssaal geworfen. Es werden unter anderem auch die Teleskope der Sternwarte Neumarkt vorgestellt.

Um 19 Uhr wird Pierre Leich von der Simon Marius Gesellschaft Nürnberg referieren. Der Präsident der SMG will den Zuhörern die Wichtigkeit der Erfindung und Entwicklung der Linsenteleskope näher bringen.

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, den Sternenhimmel mit den Teleskopen der Sternwarte Neumarkt zu betrachten. Mars und Jupiter werden am Nachthimmel beobachtet. Am Tag ist die Venus sichtbar. Für die Nachtbeobachtung ist warme Kleidung zu empfehlen.

Mehr Info:

www.sternwarte-neumarkt.de