Steuererklärungen werden nicht mehr sofort bearbeitet

Finanzamt Neumarkt: Steuerakten auf Papier machen ab 1. April Umweg über Wunsiedel - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Kein Aprilscherz: Im Servicecenter des Neumarkter Finanzamtes werden ab dem 1. April keine in Papierform eingereichte Steuererklärungen mehr ad hoc bearbeitet.

Wenig Papier, viel digital: Das streben die Finanzbehörden an. © Foto: Armin Weigel/dpa



Bisher können die privaten Steuerpflichtigen ihre Erklärungen zur Jahressteuer leibhaftig zum Finanzamt tragen und in einer der vier diskreten Schreibtisch-Boxen des Servicecenters gleich von einem Finanzbeamten bearbeiten lassen. Doch das soll nun nach offizieller Lesart der Behörde ab dem 1. April anders werden: Die Steuerpflichtigen werden gebeten, im Servicecenter oder an der Vorinformationsstelle, dem "Fensterl", ihre Unterlagen einfach abzugeben oder ganz simpel in den Briefkasten zu werfen.

Was aber nicht heißt, dass das Neumarkter Finanzamt sprachlos wird. Denn die Bürger bekommen bei offenen Fragen wie bisher Antworten. "Der Auskunftsteil soll bleiben, nicht aber der Bearbeitungsteil. Die Ansprechpartner für die Bürger sind nach wie vor da, aber eine beratende Bearbeitung soll es nicht mehr geben", sagt der Leiter des Neumarkter Finanzamtes, Paul Prengel, auf Anfrage der Neumarkter Nachrichten.

Denn ab dem 1. April gehen die gesammelten Steuerunterlagen per Post zum Scanzentrum ins oberfränkische Wunsiedel, wo Anträge und Belege in eine elektronische Form gebracht werden — übrigens nicht nur für den Freistaat Bayern, sondern auch für Rheinland-Pfalz. Verstehen Scanner und Computer beispielsweise handschriftliche Zahlenangaben oder Anmerkungen nicht, dann bedarf es menschlicher Eingriffe. Laut Finanzamtschef Prengel verschickt das System vollautomatisch und ohne weitere Nachbearbeitung die Steuerbescheide nur in sechs Prozent der Fälle.

In drei von zehn Fällen werden im schlimmsten Fall nur einfache Ergänzungen ohne große Rücksprache beim Steuerschuldner notwendig, um den Fall abzuschließen. Der Rest, immerhin rund 70 Prozent, wandert als Datensatz zurück zum Sachbearbeiter des Finanzamtes Neumarkt, der sich die Steuererklärungen genauer vornimmt, Rechtsfragen prüft, Sachverhalte klärt, Belege anschaut oder fehlende Unterschriften einfordert. Paul Prengel: "Die Maschine kann sehr viel ohne menschliche Hilfe leisten."

Für die allermeisten Gewerbetreibenden ist die Papier-Steuererklärung ohnehin schon länger Geschichte: Sie müssen ihre Unterlagen einschließlich Gewinnermittlung elektronisch bei den Finanzbehörden abliefern. Von der digitalen Steuererklärung bleiben bisher nur Gewerbliche mit einem Umsatz von weniger als 17 500 Euro pro Jahr verschont — aber auch nur noch bis zum Jahresende. Wenn sie für das Steuerjahr 2017 Erklärungen abgeben, dann müssen diese auch elektronisch erfolgen.

Der Postweg nach Wunsiedel, Nachbearbeitung, Rückfragen: Müssen die Steuerpflichtigen in Zukunft trotz digitaler Umstellung länger auf ihren Steuerbescheid und bestenfalls auf eine ordentliche Steuerrückzahlung warten? Finanzamtsleiter Prengel antwortet zurückhaltend: "Wir kennen die genauen Auswirkungen noch nicht, aber das Verfahren wird sicher immer schneller." Gegenwärtig müssen die Steuerpflichtigen im Einzugsbereich des Finanzamtes Neumarkt fünf bis sieben Wochen auf den Steuerbescheid warten, "ein relativ guter Wert", meint Amtschef Paul Prengel.

Eine schnelle Bearbeitung des Steuerbescheides können die Bürger am besten dadurch beeinflussen, indem sie ihre Steuererklärung gleich elektronisch abgeben.

www.elster.de

WOLF-DIETRICH NAHR