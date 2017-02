Stiefvater vor Gericht: "Ich wurde verführt"

Mann aus dem Kreis Neumarkt weist vor Gericht Missbrauchsvorwürfe zurück - 03.02.2017 20:01 Uhr

NEUMARKT - Seit Jahren soll ein 46-Jähriger seine Stieftochter missbraucht haben – im ersten Fall wäre das Mädchen 13 Jahre alt gewesen. Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth bestreitet der Mann die Vorwürfe. Er sei verführt worden.

Von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 61 Fällen ist in der Anklageschrift die Rede: Staatsanwalt Matthias Engelhard ist davon überzeugt, dass Dan B. seine Stieftochter mehrmals in der Woche zum Sex nötigte. Der massivste Anklagepunkt: Der Mann aus Neumarkt soll sich bereits im August 2011 an seiner Stieftochter vergriffen haben, damals war das Mädchen noch nicht einmal 14 Jahre. Angeblich schauten sie damals gemeinsam einen Zeichentrickfilm. Die Situation auf dem Sofa soll Dan B. ausgenutzt haben. Daher wirft ihm die Anklage auch sexuellen Missbrauch von Kindern vor.

Eine ganz andere Version schildert der Neumarkter seit mehreren Verhandlungstagen vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth: Der Mann will 2015 von seiner Stieftochter Anja M. verführt worden sein — er schildert sie als frühreifes Früchtchen, das seine weiblichen Reize einsetzte, um ihn um den Finger zu wickeln und sich allerhand Vorteile zu verschaffen. Doch um welche Vorteile es sich handelt, was er ihr angeblich konkret versprochen haben soll, kann der 46-Jährige nicht sagen. Konkrete Antworten kann der Angeklagte kaum geben — bis der Staatsanwalt genervt reagiert und mit der Faust auf den Tisch schlägt. Doch viel ändert der Ausbruch nicht. Dan B. führt weiter weitschweifig aus, wie verständnisvoll er war, wie sich das junge Mädchen auf seinen Schoss setzte, wie sie sich selbst in intimen Bereichen streichelte und eine Art Softporno drehte – mit seinem Handy. Und dieses Video auf dem Telefon habe ihn aus seiner Sicht erpressbar gemacht. Ihm sei klar geworden, sagt er, dass er nun „verloren habe“, in „ihrer Hand“ sei. Mit dem Video hätte sie jederzeit zu ihrer Mutter gehen können.

Softporno auf dem Handy

So recht leuchtet den Richtern dieses „Bedrohungsszenario“ nicht ein. Warum er das Video nicht einfach löschte, wenn er eine Art Erpressung fürchtete? Was das Mädchen denn von ihm gefordert habe? Dan B. kann diese Nachfragen nicht beantworten — letztlich räumt er ein, dass er „verwirrt“ war und ihr einfach nicht widerstehen konnte.

Anja M., mittlerweile ist sie 19 Jahre, nimmt an dem Prozess als Nebenklägerin teil. Sie sitzt knapp zwei Meter von ihrem mutmaßlichen Peiniger entfernt im Gerichtssaal; während er spricht, verzieht sie kaum eine Miene. Demnächst soll sie mit einem Facharzt über ihre Biografie und ihre Aussage sprechen, nach einem Beweisantrag von Verteidiger Martin Gelbricht hat das Gericht beschlossen, ein aussagepsychologisches Gutachten zur Glaubwürdigkeit der Zeugin einzuholen.

Anja M. will sich der Befragung stellen, fraglich ist nur, ob einer der gefragten Experten für ein kurzfristiges Gutachten zur Verfügung steht. Sollte es nicht gelingen, einen Psychiater oder Psychologen zu verpflichten, könnte der Prozess platzen.

ULRIKE LÖW

