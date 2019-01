Stoaklopfer aus Pollanten siegten bei Streuobstwettberb

Preise für Kinder- und Jugendgruppen Pollanten, Heng, Oberhembach, Pavelsbach und Wappersdorf - vor 1 Stunde

VELBURG - Die Sieger des Streuobst-Wettbewerbs für Kinder und Jugendliche stehen fest. Alle eingereichten Beiträge zeichneten sich durch hohe Qualität und Kreativität aus.

Der Streuobstwettbewerb des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege hat im Landkreis Neumarkt richtig gut eingeschlagen. Etliche Gruppen schafften mit ihren Aktionen einen Treppchenplatz. © Foto: Landratsamt Neumarkt



Ein Obstkuchenfest für alle Generationen. Farbenfrohe Kunstwerke aus Samen und Blättern von der Streuobstwiese. Ein Kalender, der das Jahr auf der Streuobstwiese Revue passieren lässt. Ein selbst komponiertes, fröhliches Lied für den Apfelbaum. Ein erlebnisreicher Ernte-Tag mit anschließendem Besuch in der Mosterei. Insgesamt 2,5 Tonnen gesammelter Äpfel und damit 3900 Liter Apfelsaft: Mit seinem allerersten Kinder- und Jugendwettbewerb "Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!" hat der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege das Ziel verfolgt, die stark bedrohten Streuobstwiesen wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und eine Zukunft zu geben.

Die Biowichtl und die Naturexperten, die Ökofüchse und die Wilden Hummeln, die Dreckspatzen und die Stoaklopfer und noch viele weitere Kinder- und Jugendgruppen im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neumarkt, in der Oberpfalz und in ganz Bayern aber waren es, die diesen Wettbewerb mit Leben erfüllt haben.

Werner Thumann, Landesjugendsprecher und Initiator dieses ersten landesweiten Kinder- und Jugendwettbewerbs, ist begeistert. Beeindruckt von den eingereichten Beiträgen ist auch Kreisverbandsvorsitzender und Landrat Willibald Gailler. Insgesamt haben im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neumarkt 14 Teilnehmer ihre Unterlagen zum Wettbewerb eingereicht. Die Bilder und Dokumentationen der Gruppen, die am Wettbewerb teilgenommen haben, ließen unmittelbar spüren, mit wie viel Spaß und Freude Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der Sache waren.

Für die Wettbewerbskommission im Kreisverband Neumarkt mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen war es eine große Herausforderung, anhand der eingereichten, qualitativ sehr hochwertigen Dokumentationen den Sieger zu ermitteln.

Die Kommission kam einstimmig zu folgendem Ergebnis: Erster Sieger ist der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Pollanten mit der Kindergruppe "Stoaklopfer". Die "Stoaklopfer" überzeugten nicht nur durch die außergewöhnliche Anzahl und unglaubliche Kreativität der eingereichten Aktionen, ganz besonders begeistert war die Jury vom partizipativen Ansatz. Zweiter Sieger wurde der OGV Heng mit den "Naturexperten". Mit sehr vielen generationsübergreifenden und kreativen Ideen gestalteten die "Naturexperten" ein abwechslungsreiches Jahr auf der Streuobstwiese und komponierte sogar ein Lied.

Der GHV Oberhembach mit den "Oberhembacher Biowichtln" wurde dritter Sieger. Neben Kreativität, Abwechslungsreichtum und Kontinuität der Aktionen stand hier ganz besonders der generationsübergreifende Aspekt im Fokus.

Sonderpreise gingen an folgende Gruppen: Die "Kleinen Zwetschgen" vom OGV Pavelsbach überzeugten durch eine so große Kontinuität an Aktionen und einen sehr liebevollen Film, der die Verarbeitung des heimischen Obstes dokumentierte. Der OGV Wappersdorf wurde mit einem Sonderpreis bedacht, da der Verein den Wettbewerb als Chance wahrgenommen hat, durch tolle Aktionen die Gründung einer eigenen Kinder- und Jugendgruppe, die bislang hier noch nicht existiert, voranzutreiben.

