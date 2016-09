Stöckelsberger Nachwuchs will sich am Riemen reißen

Einzelne Bürger hatten sich über Lautstärke am Stöckelsberger Treffpunkt beschwert — Regelungen gefunden - vor 19 Minuten

BERG/ STÖCKELSBERG - Um das Feiern und die Nachtruhe ging es bei einem Dorfgespräch in Stöckelsberg, zu dem Bürgermeister Helmut Himmler Jugendliche, Eltern und Nachbarn eingeladen hatte.

Das Haus der Freiwilligen Feuerwehr Stöckelsberg war Ort des Dorfgesprächs, zu dem Bergs Bürgermeister Helmut Himmler kürzlich eingeladen hatte. © Foto: privat



Das Haus der Freiwilligen Feuerwehr Stöckelsberg war Ort des Dorfgesprächs, zu dem Bergs Bürgermeister Helmut Himmler kürzlich eingeladen hatte. Foto: Foto: privat



Seit einiger Zeit trifft sich die Dorfjugend in einem landwirtschaftlichen Anwesen am Dorfrand. In den Sommermonaten hatte es vereinzelt Beschwerden über die Lautstärke gegeben.

Bei dem gut besuchten Gespräch im Schulungssaal der Feuerwehr Stöckelsberg stellte der Bürgermeister gleich zu Beginn der Gesprächsrunde fest, dass niemand angeklagt werde und sich auch niemand für das Vorbringen von empfundenen Beeinträchtigungen rechtfertigen müsse.

Vielmehr wolle man ein ruhiges, vernünftiges Gespräch mit allen Betroffenen führen, um Frieden zu wahren.

Die Jugendlichen erzählten bereitwillig über die Häufigkeit sowie die Art und Weise ihrer Freizeitgestaltung auf dem landwirtschaftlichen Anwesen und beteuerten ihr Bemühen, die Lautstärke verträglich zu halten. Sie signalisierten sogar die Bereitschaft, den sich beeinträchtigt fühlenden Mitbürgern im Dorf entgegenzukommen.

Die anwesenden Nachbarn machten unterdessen mit ihren Äußerungen sehr deutlich, dass nahezu alle Nachbarn keine Beeinträchtigung empfinden und aus ihrer Sicht auch die Nachtruhe gewährleistet sei.

Dementsprechend schaltete sich dann auch Gemeinderat Markus Mederer in das Gespräch im Feuerwehrhaus ein: Er mahnte Verständnis für die Dorfjugend an, über die man sich wahrlich nicht beschweren könne. Und er schlug vor, bei Konflikten doch unmittelbar miteinander zu reden und nicht gleich Beschwerde beim Bürgermeister einzureichen. Dieses Ansinnen wurde mit großem Beifall der Anwesenden bedacht.

Die Eltern dankten schließlich noch dem Landwirt, der den Jugendlichen für die Freizeitgestaltung in ihrem Heimatort ein Plätzchen zur Verfügung stellt.

In geschlossenen Räumen

Nach dem eineinhalbstündigen Gespräch fasste der Bürgermeister die Ergebnisse und Vereinbarungen zusammen: Zum einen werden sich die Jugendlichen im Herbst und Winter in geschlossenen Räumen aufhalten, sodass nur eingeschränkt Lärm in die Nachbarschaft gelangt. Zum anderen nehmen beeinträchtigte Nachbarn und Jugendliche künftig unmittelbar telefonischen Kontakt miteinander auf, sollte die Lautstärke der Jugend als zu stark empfunden werden.

Außerdem soll bis Frühjahr 2017 ein Lärmschutz bei Zusammenkünften außerhalb des Gebäudes geschaffen werden. Damit können alle Beteiligten leben.

nn