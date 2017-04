Stöckelsberger Rentner pflastern Parkplatz

Engagierte Ruheständler stellen sich neuer Aufgabe - vor 32 Minuten

BERG/STÖCKELSBERG - Die Stöckelsberger Rentner haben ein neues Projekt in Angriff genommen: Sie pflastern derzeit die öffentlichen Parkflächen am Lindenweg.

Der Stöckelsberger Rentertrupp ist im besten Einsatz-Alter: Unterstützt von ganz jungen Kräften pflastern die Männer Parkflächen am Lindenweg. © Foto: privat



Bürgermeister Helmut Himmler hat nun den Einsatz der Männer bei einem bei einem Baustellenbesuch im Juradorf gewürdigt. Von Jahr zu Jahr führten die aktiven Ruheständler im Ort kleine und größere Projekte in Kooperation mit der Gemeinde durch. Noch vor Ostern werden am Lindenweg öffentliche Parkflächen gepflastert, wobei sämtliche Arbeiten unter Leitung des ehemaligen Boegl-Bauleiters Hans Menten durchgeführt werden. Die Flächen können nach ihrer Fertigstellung für die Friedhofs- und Kirchenbesucher in Stöckelsberg genutzt werden.

Das Stöckelsberger Modell, sagte der Bürgermeister, laufe immer nach dem gleichen Schema ab. Die Gemeinde, Stöckelsberger Bürger oder die Rentner selbst haben eine sinnvolle Idee, die in ehrenamtlicher Arbeit umgesetzt wird. Die Gemeinde trägt die Sachkosten und lädt den Trupp unruhiger Ruheständler abschließend zu einer ordentlichen Brotzeit ein. In jedem Dorf und in jeder Kommune seien nach Einschätzung Himmlers aktive, kenntnisreiche Ruheständler vorhanden, deren Potential mit all dem Wissen und Können bis hin zur langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen es zum Wohle der Dörfer zu nutzen gelte.

Daher sei das Stöckelsberger Modell Vorbild für funktionierende und aktive Dörfer. Die Ruheständler auf den Jurahöhen treffen sich nämlich auch regelmäßig zur Freizeitgestaltung, machen Ausflüge, unternehmen etwas — und sind so wichtiger Teil eines vitalen Dorfes mit hoher Lebensqualität.

nn