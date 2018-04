Störche auf Stippvisite in Neumarkt

Tiere genossen am Sonntagabend den Ausblick vom Rathaus — Herkunft unklar

NEUMARKT - Gibt‘s im Rathaus Nachwuchs? Eher nicht: Ohne Babys dafür im prächtigen Federkleid sind am Wochenende zwei Störche in Neumarkt gesichtet worden. Einige rätseln nun, woher die Tiere stammen.

Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, heißt es ja. Wenn es dann sogar ein Storch ist, schaut man doppelt gerne hin. Foto: Foto: Alfons Greiner



Wer beim Eisessen am Sonntag gegen 17.30/ 18 Uhr in der Neumarkter Innenstadt gen Himmel blickte, konnte auf dem Rathausdach zwei Störche sehen. Einer flog rasch davon, dem anderen gefiel wohl der Ausblick.

Alfons Greiner vom Bund Naturschutz hat bei letzterem gleich genauer hingesehen: "Ich habe keinen Ring am Fuß entdeckt. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keiner der Störche aus Freystadt ist. Womöglich ist es noch nicht einmal ein Tier aus Deutschland. Denn hierzulande sind mittlerweile eigentlich alle Störche zur Kennzeichnung beringt."

Weitere Infos von den Freystädter Storch-Experten oder dem Landesbund für Vogelschutz waren gestern nicht zu bekommen. Dafür wurde in der Facebookgruppe "Du bist ein echter Neumarkter, wenn..." diskutiert, wo die Tiere am Wochenende noch zu sehen waren. Die Buchhandlung Boegl hatte ihnen am Samstagabend wohl auch ganz gut gefallen.

