Streifenwagen holte darmkranken Angeklagten ab

Malader Mann kam drei Stunden zu spät ins Amtsgericht — Fünf Monate Haft wegen zweier Marihuana-Käufe - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Wenn es nicht so ärgerlich viel Zeit gekostet hätte, wären die Umstände bis es zur Verhandlung kam, interessanter und teils auch amüsanter gewesen als die Verhandlung selbst. Da ging es im Grunde nur um den Kauf von ein paar Gramm Marihuana.

Symbolbild Gericht © colourbox.com



Als Richter Rainer Würth das Verfahren vor dem Schöffengericht eröffnen wollte, waren alle da, bis auf den Angeklagten und den Hauptbelastungszeugen. Der hatte, wie sich später herausstellte, den Termin verschwitzt und durfte deshalb im Streifenwagen anreisen, nachdem Würth einen Vorführbefehl erlassen hatte.

Der 36 Jahre alte Beschuldigte hatte sich von seiner Frau entschuldigen lassen. Er leide an Magen-Darm und werde dafür rechtzeitig ein Attest per Fax schicken. Da hatte er wohl den Nachfeiertags-Ansturm auf die Praxen unterschätzt. Die ärztliche Beurteilung traf mit reichlich Verspätung ein.

In der Zwischenzeit hatte Richter Würth telefonisch nach dem dreifachen Vater gefahndet. Die Ehefrau ließ wissen, dass ihr Mann bei einer Bekannten krank im Bett liege. Sie verriet aber die Adresse nicht. Rainer Würth bestand darauf, sich selbst ein Bild von dem angeblich Kranken machen und bat einen Arzt des Staatlichen Gesundheitsamtes ins Gericht zu kommen. Die Drohung, ihren Gatten bis zu einem noch festzusetzenden neuen Termin einzusperren, überzeugte dann die Ehefrau, ihren maladen Mann ins Auto zu laden und knapp drei Stunden nach dem offiziellen Verhandlungsbeginn am Amtsgericht abzuliefern.

Die Frage des Richters, ob er sich für verhandlungsfähig halte, beantwortete der Angeklagte nicht nur mit einem Nein, sondern auch mit dem Angebot, seine „volle Unterhose auf den Richtertisch zu legen“. Rainer Würth reagierte mit der Gelassenheit dessen, dem nichts Menschliches fremd ist: „Meinen Sie, das ist hier der richtige Ton?“

Der Mediziner des Gesundheitsamtes kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte zwar angeschlagen ist, aber eine Verhandlung durchstehen könne. Das war dann auch so. Der Haftbefehl konnte aufgehoben werden.

Staatsanwältin Anna Turczyn warf dem 36-Jährigen vor, im Frühjahr letzten Jahres bei zwei Gelegenheiten je sieben Gramm Marihuana zum Preis von 50 Euro erworben zu haben. Das räumte der arbeitslose Maschinenbauer ein. Den dritten Punkt der Anklage, er habe sich bemüht, an 200 bis 300 Gramm Marihuana zum Weiterverkauf zu kommen, stritt er in dieser Formulierung ab. Er habe angefragt, ob er eventuell für 200 oder 300 Euro 20 oder 30 Gramm Stoff haben könne. Aus dem Geschäft war aber selbst nach Überzeugung des Gerichts nichts geworden. Nach kurzer Beratung mit den Schöffen, Verteidiger Mathias Klose und der Staataanwältin wurde das Verfahren in diesem Punkt eingestellt.

Der „eingefangene“ Zeuge, der auch Verkäufer und Vermittler in beiden verbliebenen Anklagepunkten war, bestätigte seine Aussage bei der Polizei. Zu dem geplatzten Geschäft verließ ihn mehrfach sein Erinnerungsvermögen. Es sei jedenfalls gescheitert, weil er nicht die Absicht gehabt habe, als Dealer aufzutreten. Er habe selbst gekifft und nur für den Einkaufspreis abgegeben.

Der Angeklagte vermutete hinter der Ausage des Zeugen bei der Polizei, in der von bis zu 300 Gramm die Rede war, Rachegelüste. Denn der damalige Freund habe es ausgenutzt, als er ihm mehrere Tage Obdach gewährte und ihm 50 Euro gestohlen. Der Gipfel sei gewesen, als er versucht habe, den Diebstahl auf die Frau und die Kinder zu schieben. Vertieft wurden die Vorwürfe dann nicht mehr.

Für Staatsanwältin Turczyn war klar, dass trotz des Geständnisses und der geringen Menge einer weichen Droge angesichts von fünf Eintragungen im Bundeszentralregister und doppelten Bewährungsversagens nur noch eine Freiheitsstrafe in Frage komme. Sechs Monate fand sie angemessen. Bewährung sei nicht mehr drin.

Diese Chance sollte seinem Mandanten aber gegeben werden, fand Verteidiger Klose. Schließlich lägen seine Vorstrafen schon eine Weile zurück und seien nicht einschlägig gewesen. Fünf Monate sollten ausreichen, meine Klose.

Dem schloss sich Richter Rainer Würth an, doch er konnte keine Berechtigung für ein Aussetzen zur Bewährung finden. Wenn jemand fahrlässig in der Bewährungszeit eine Sache rein rutsche, könne man noch Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber die beiden Taten seien mit voller Absicht begangen worden. Da gebe es dann kein Pardon mehr.

Allerdings wird das Gericht die Akte noch so lange zurück halten, bis der 36-Jährige seine persönlichen Angelegenheit geklärt hat. Denn seine Frau hat erst vor wenigen Tagen ein Frühchen entbunden.

CHRISTIAN BIERSACK