Streit mit Schwiegermutter landet vor Gericht

NEUMARKT - Bei einer Schlägerei tut sich das Gericht schon schwer, die objektive Wahrheit zu finden. Bei einem Nachbarschaftsstreit wird es noch heikler, und wenn es innerhalb einer Familie kracht, ist es oft besser, die Verantwortung an die Streithähne zurück zu geben.

Das Amtsgericht in Neumarkt Foto: Rurik Schnackig



Deshalb stellte Richter Rainer Würth gestern das Verfahren gegen einen 53 Jahre alten Rentner ein, den seine Schwiegermutter wegen Körperverletzung angezeigt hatte.

Großer Bluterguss

Laut der von Thomas Leykam verlesenen Anklageschrift soll der Mann der Frau in der Pergola des gemeinsam bewohnten Hauses am 8. Oktober letzten Jahres dermaßen fest auf den linken Unterarm geschlagen haben, dass ein großflächiger Bluterguss entstand. Der Angeklagte beteuerte dagegen, dass an der ganzen Geschichte kein wahres Wort sei. Er habe seine Schwiegermutter nicht geschlagen.

Tatsächlich konnte sich die 84-Jährige als Zeugin auch nicht mehr erinnern, wann sie so hart getroffen worden sei. Aber sie schilderte dem Gericht, dass der ungeliebte Mann der Tochter ihr immer wieder einfach so im Vorbeigehen auf den Arm schlage.

Auf die Frage von Richter Rainer Würth, der schon ahnte, auf was diese Verhandlung hinaus laufen würde, ob sie denn noch ein Interesse daran habe, dass ihr Schwiegersohn bestraft würde, sagte sie deutlich ja.

Die Tochter, die von ihrer Mutter nur unter deren Familiennamen spricht und voll hinter ihrem Ehemann steht, berichtet von seit Jahren zerrütteten Familienverhältnissen. Dass ihrem Gatten nun wieder die Polizei auf den Hals gehetzt wurde, habe sie nicht überrascht.

Die 84-Jährige drangsaliere sie pausenlos und rufe immer wieder unter fadenscheinigen Behauptungen die Polizei. Dass die Beamten häufiger zu diesem Anwesen gerufen wurden, ohne dass unterm Strich was dabei raus kam, bestätigte auch die als Zeugin geladene Beamtin.

Auszug geplant

Zwischen der Familie, der Tochter und der Mutter, läuft derzeit ein Verfahren am Landgericht, bei dem es um Wohnrechte und Vermögensanteile geht. Wenn das geklärt ist, wollen die Jüngeren ausziehen. "Je eher, desto besser", versicherten sie.

Das sei wohl das Beste, befand das Gericht, und Rainer Würth stellte das Verfahren gegen den 53-Jährigen ohne Auflagen ein.

