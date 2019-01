Streit um "Kago-Schloss": Wem gehört das Inventar?

Bereits 2016 hatte ein Immobilien-Unternehmer das Anwesen ersteigert - vor 1 Stunde

MÜNCHEN/POSTBAUER-HENG - Die Ehefrau von Karl-Heinz Kago verlangt vom neuen Eigentümer mehrere Hunderttausend Euro für die Einrichtung, die nach eigenen Angaben ihr gehöre. Das Landgericht gab ihr Recht, doch der jetzige Schlossherr wehrt sich.

Wem gehört das Inventar des "Kago-Schlosses"? Dieser Frage muss das Oberlandesgericht München nachgehen. © Armin Weigel/dpa



Wenn ein Schloss zwangsversteigert wird - ist die Einrichtung dann inklusive? Über diese Frage verhandelt heute, 21. Januar (10.30 Uhr) das Oberlandesgericht München. Ein Immobilien-Unternehmer hatte das sogenannte "Kago-Schloss" in Postbauer-Heng in der Oberpfalz 2016 in einem Zwangsversteigerungsverfahren von dem früheren Kaminofenbauer Karl-Heinz Kago gekauft, dessen Firma 2010 Insolvenz anmelden musste.

Dessen Ehefrau hat nun erklärt, dass das Inventar nicht ihrem Mann, sondern ihr gehörte und extra bezahlt werden müsse. Sie verlangt vom Käufer des Schlosses 550 000 Euro - unter anderem für Vorhänge und 17 Swarovski-Leuchter. Das Landgericht hatte der Klägerin Recht gegeben. Gegen diese Entscheidung wehrt sich der neue Schlossherr. Auch Gerüchte um einen erneuten Verkauf stehen im Raum.

dpa/ikö