Streit zwischen Mieter und Vermieter eskalierte

Banales Thema führte in Amberg zu einem handfesten Streit - vor 54 Minuten

AMBERG - Mal ist es die Lautstärke, mal die nicht geschnittene Hecke – Anlässe, um sich in die Haare zu kriegen, finden Nachbarn immer wieder. In Amberg ist der Streit eines Mieters mit seinem Vermieter wegen etwas anderem massiv eskaliert.

Bei dem Disput der zwei Männer in Amberg ging es lediglich um die Reinigung des Treppenhauses: Am Samstagvormittag gerieten ein 73-Jähriger und sein 70-jähriger Mieter deshalb in Streit.

Im Laufe des Streits packte der 73- Jährige seinen Kontrahenten am Unterarm. Dieser wehrte sich gegen den Griff und die damit verbundenen Schmerzen, indem er seinem Vermieter ein Tierabwehrspray in die Augen sprühte. Einige Beschimpfungen folgten.

Eine friedliche Lösung des Konflikts ist vorerst nicht in Sicht: Beide Männer erstatteten gegenseitig Strafanzeige.

nn