Stromausfall und hoher Schaden nach Blitzeinschlag

Schaden liegt bei rund 300.000 Euro - Ehepaar musste in Klinik gebracht werden - vor 3 Stunden

AMBERG - Heftige Gewitter zogen am Sonntagabend auch über Amberg hinweg, dabei schlug ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gailoh ein. Die Feuerwehr musste ausrücken, ein älteres Ehepaar wurde leicht verletzt und der gesamte Stadtteil blieb für kurze Zeit ohne Strom.

Der Blitzeinschlag am Sonntagabend sorgte für einen Stromausfall im Amberger Stadtteil Gailoh. © NEWS5 / Raum



Gegen 18.30 Uhr schlug ein Blitz in das Mehrfamilienhaus in Amberg ein, sofort fing der Dachstuhl Feuer. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten, ein älteres Ehepaar erlitt aber laut Polizei eine Rauchgasvergiftung. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, dennoch ist der Sachschaden groß: Die Polizei geht von 250.000 bis 300.000 Euro aus. Zudem fiel im Stadtteil Gailoh für kurze Zeit der Strom aus.

