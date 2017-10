Studienplätze in Neumarkt sind heiß begehrt

Kontingent für "Management in der Biobranche" der TH Nürnberg wurde auf 60 aufgestockt - vor 4 Stunden

NEUMARKT - Vor einem Jahr startete der Studiengang "Management in der Biobranche" der TH Nürnberg an der Außenstelle Neumarkt mit 40 Studenten. Dabei waren ursprünglich nur 30 Plätze eingeplant. Gestern zog der zweite Jahrgang ins Haus St. Marien ein – aufgrund der enormen Nachfrage sind es diesmal gleich 60 Studienanfänger.

Studiengangsleiter Prof. Frank Ebinger pries vor den neuen Erstsemestern die Vorzüge des kleinen Campus Neumarkt. © Fritz-Wolfgang Etzold



Studiengangsleiter Prof. Frank Ebinger pries vor den neuen Erstsemestern die Vorzüge des kleinen Campus Neumarkt. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



"Ich geh’ davon aus, dass die das rocken werden." Professor Frank Ebinger hält große Stücke auf die Stadt Neumarkt. In zwei Jahren könnte der kleine Campus vielleicht schon umziehen, glaubt der Leiter des eigenständigen Studiengangs der Ohm-Hochschule Nürnberg. Von den "Behelfsräumen" im Haus St. Marien in einen schicken Neubau in der Altstadt. Das Studium ist auf sieben Semester angelegt: Das könnten die angehenden Biomanager im Saal sogar noch erleben.

Josef Graf tritt da lieber sachte auf die Bremse. Der Leitende Verwaltungsdirektor der Großen Kreisstadt kann den 60 Neuzugängen in dieser Hinsicht nichts versprechen. Außerdem hat er ein drängenderes Problem: Auch er weiß erst seit kurzem, dass die TH statt 40 gleich 60 Studienplätze vergeben hat. Zusammen mit den 35 verbliebenen Hochschülern des Premierenjahrgangs 2016 sind es nun schon 95. Mehr Platz wird benötigt: "Ich hab’ Schaufel und Pickel dabei, da können wir dann gleich loslegen und ein paar Wände entfernen", witzelt Graf.

Der Studiengang "Management in der Biobranche" – ein Gemeinschaftsprojekt der Ohm-Hochschule, der Stadt Neumarkt und der heimischen Wirtschaft, die jährlich 250 000 Euro zuschießt – hat sich von Anbeginn als Volltreffer erwiesen. Schon für den ersten Jahrgang hatten sich rund 200 Schulabgänger beworben. "Diesmal hatten wir um die 270 Bewerbungen", sagt Professor Ebinger.

Nur zwei der 60 Neuzugänge sind im Landkreis zu Hause. Der größte Teil pendelt, viele kommen täglich mit der S-Bahn. In Nürnberg, wo sich inzwischen nur noch ein Bruchteil der Lehrveranstaltungen abspielt, seien Zimmer oder Appartements nun mal billiger als in Neumarkt, erzählt ein Studienanfänger. Für Verwaltungsdirektor Graf ist klar: "Wenn das neue Hochschulgebäude kommt, müssen wir im Umfeld auch eine gewisse Zahl an Appartements für Studenten anbieten."

Eine Alternative, zumindest für die ersten Jahre im Haus St. Marien, kennt Sophie Schnobrich. Sie wohnt direkt im "Maryheim", das auswärtigen Berufsfachschülern und nun auch einigen Hochschülern eine Unterkunft anbietet. Die Studentin im dritten Semester kann das Zimmer nur empfehlen: "Da reicht es, wenn man erst eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn aufsteht."

Tipps von der Fachschaft

Sophie Schnobrich hat mit vier Kommilitonen eine eigene "Fachschaft Betriebswirtschaft" für Neumarkt gegründet. Als Studentenvertretung will sich das Quintett um die Sorgen und Belange der Lernenden kümmern.

Hier die Arbeit, dort das Vergnügen: Die Fachschaft organisiert auch Partys, Campus-Rallyes, den Absatz von College-Jacken der "Ohm-Kollektion" und viele weitere Aktionen außerhalb der Lehre. Speziell für Neumarkt hat sie eine Kooperation mit dem Café Zentral und der Disko Milljöh angeleiert, wo die "Studis" Vergünstigungen genießen.

Nicolas Damm E-Mail