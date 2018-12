Stunde der Besinnlichkeit mit der Blaskapelle Eppelein

POSTBAUER-HENG - Die Blaskapelle Eppelein lädt für Freitag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr zu ihrer „Kleinen Adventsmusik“ in die Jakobus-Kirche in Heng ein.

Die Blaskapelle Eppelein lädt für Freitag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr zu ihrer „Kleinen Adventsmusik“ in die Jakobus-Kirche in Heng ein. © Blaskapelle Eppelein



Das Jahr neigt sich dem Ende, die Tage werden immer kürzer und für die meisten Menschen beginnt die größte Hektik des ganzen Jahres. Beruflich geht es in den Jahresendspurt, Weihnachtsgeschenke müssen gekauft werden, Plätzchen gebacken und die Weihnachtsbeleuchtung soll auch noch angebracht werden.

Die Blaskapelle Eppelein möchte ihre Zuhörer aus dieser Hektik entführen und ihnen eine Stunde der Besinnlichkeit bei weihnachtlichen Klängen, Gesang und Geschichten schenken. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert ist neben der Jakobus-Kirche für Glühwein und Lebkuchen gesorgt.