Sturm "Egon" weht Schulbus in Straßengraben

Kinder waren auf dem Weg in die Realschule - vor 4 Minuten

REGENSBURG - Mit dem Schrecken davongekommen sind fünf Schüler, die mit dem Bus zur Realschule in Auerbach gefahren sind.

Das Polizeipräsidium Regensburg hat am Freitag in der in der Zeit von 5.30 bis 8 Uhr 14 Verkehrsunfälle aufgrund des Sturmtiefes „Egon“ verzeichnet. Die meisten Unfälle ereigneten sich hier im Bereich der mittleren und nördlichen Oberpfalz, in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab, Weiden, Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Neumarkt.

Bei den Verkehrsunfällen erlitten glücklicherweise nur zwei Personen leichtere Verletzungen, ansonsten ist lediglich Sachschaden entstanden. Gegen 6.45 Uhr wurde zwischen Kirchenthumbach und Thurndorf, ein mit fünf Kindern besetzter Schulbus von den starken Windböen erfasst und rutschte deshalb in einen Graben. Sowohl der Busfahrer als auch die Kinder, im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, die auf dem Weg in die Realschule in Auerbach waren, blieben unverletzt. Sie wurden in ein nahegelegenes Feuerwehrhaus verbracht, von wo sie im Anschluss von den Eltern abgeholt wurden. Zur Bergung des Schulbusses ist die Staatsstraße in dem oben genannten Bereich bis auf weiteres total gesperrt.

Neben den Verkehrsunfällen sind bislang über 30 umgestürzte Bäume zu verzeichnen, welche die Einsatzkräfte zu bewältigen haben. Auch hier ist vor allem die mittlere und nördliche Oberpfalz betroffen.