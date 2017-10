Sturm Herwart kappt den Kirwabaum in Holzheim

Die Spitze flatterte mehrere Stunden lang lose im böigen Wind - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Der heftige Wind am Sonntagmorgen hat die Spitze des Kirwabaums vor dem Schützenhaus in Holzheim gekappt.

Die Feuerwehr musste ausrücken, um Gefahr abzuwenden. Kein leichtes Unterfangen bei der Höhe des Kirwabaumes, er maß vor dem Unglück 33 Meter, und den stürmischen Böen, die es unmöglich machen dort hinauf zu steigen. Die Feuerwehr sichert deshalb das Umfeld und sperrte das Schützenhaus. gegen 14.30 Uhr erledigte sich das Problem von selbst: Die Spitze fiel herunter und richtete dabei keinen weiteren Schaden an.

Auch an anderen Orten hat der Sturm einiges angerichtet. So fiel an der Ringstraße Ecke Pointgasse auf 20 Länge ein Baugerüst komplett um. In der Seelstraße liegen die rotweißen Absperrungen der Baustelle für das Ganzjahresbad auf der Seite, ebenso die Verkehrsschilder. der Wind hat auch zahlreiche Äste von den Bäumen geweht.

Die Einsatzzentrale der Polizei der Oberpfalz berichtet, dass die Rettungskräfte eine Vielzahl von umgestürzten Bäumen, umgewehten Verkehrszeichen und Baustellenabsperrungen beseitigen mussten.



Umgestürzte Bäume unterbrachen, verteilt über die gesamte Oberpfalz, in mindestens sieben Fällen die Strom- und Telefonleitungen. Die Notdienste waren im Dauereinsatz.



Die Deutsche Bundesbahn war ebenfalls betroffen. Im Bereich Neustadt/Waldnaab und Cham fielen Bäume auf die Oberleitung bzw. auf die Gleise der Deutschen Bundesbahn. Die Deutsche Bundesbahn war mit der Beseitigung der Störung bis in die Mittagstunden beschäftigt.



In Bad Kötzting drohte die frischerrichtete Mauer eines Neubaues durch den Sturm umgedrückt zu werden.



Auf der B 8 bei Hemau sowie auf der B 85 bei Schwandorf wurden 2 Pkw von plötzlichen Windböen erfasst und in den Straßengraben gedrückt. In Bereich Tirschenreuth fiel ein umstürzender Baum auf einen Pkw. In allen drei Fällen blieben die Fahrer unverletzt.

Der Artikel wurde mehrfach aktualisiert, zuletzt am 29. Oktober um 16.31 Uhr.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail