Sturm kappt den Kirwabaum in Holzheim

Feuerwehr sichert nur das Umfeld - Aufstieg bei dem Wind zu gefährlich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der heftige Wind am Sonntagmorgen hat die Spitze des Kirwabaums vor dem Schützenhaus in Holzheim gekappt.

Die Feuerwehr musste ausrücken, um Gefahr abzuwenden. Kein leichtes Unterfangen bei der Höhe des Kirwabaumes, er maß vor dem Unglück 33 Meter, und den stürmischen Böen, die es unmöglich machen dort hinauf zu steigen. Die Feuerwehr sichert zunächst das Umfeld und sperrte das Schützenhaus.

Auch an anderen Orten hat der Sturm einige Schäden angerichtet. So liegen in der Seelstraße die rotweißen Absperrungen der Baustelle für das Ganzjahresbad auf der Seite, ebenso die Verkehrsschilder. der Wind hat auch zahlreiche Äste von den Bäumen geweht.

Insgesamt schein der Sturm keine größeren Schäden im Landkreis Neumarkt angerichtet zu haben. Um 9.53 Uhr teilt die Polizei Neumarkt mit: "Derzeit sind im Dienstbereich keine größeren Störungen und Zwischenfälle festzustellen. Es kommt vereinzelt zu kleineren Verkehrsbehinderungen durch vorwiegend umgestürzte Bäume bzw. herabfallende Äste, welche durch die jeweils zuständigen Feuerwehren beseitigt werden. Zu Schädigungen Unbeteiligter ist es bislang nicht gekommen."

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail