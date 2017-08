Stürmisches Mistelbacher Stadtfest gefeiert

NEUMARKT/MISTELBACH - Auch heuer war die Stadt Neumarkt wieder in vielfältiger Weise beim Stadtfest in der Partnerstadt Mistelbach vertreten. Unter anderem gab es dort wieder einen Neumarkter Bierstand, an dem diesmal Lammsbräu-Bier ausgeschenkt wurde.

Neumarkter pflegten beim Mistelbacher Stadtfest die Partnerschaft © Ulrike Rödl



Mistelbachs Bürgermeister Dr. Alfred Pohl vollzog gekonnt mit nur zwei Schlägen das Anzapfen des ersten Fasses. Die Neumarkter waren auf vielerlei Weise präsent, so etwa durch die Werkvolkkapelle, die beim Weißwurstfrühschoppen auf dem Stadtplatz für gute Stimmung sorgte, oder durch die Ausstellung des Kunstkreises Jura im Barockschlössel.

Auch eine Ausstellung mit Aquarellen und Federzeichnungen von Alfons Dürr mit dem Titel "Impressionen – Natura" startete im Rahmen des Festwochenendes in der Raiffeisenbank in Mistelbach. Und die Neumarkter Band Crosscover hatte schon am Freitagabend Rockklassiker präsentiert. Beim großen Korso am Sonntag war wie immer auch ein Neumarkter Festwagen mit dabei. Auch die Werkvolkkapelle ist mitmarschiert und hat den Zug musikalisch begleitet.

Seit dem ersten Mistelbacher Stadtfest anlässlich der Einweihung des Hauptplatzes im Jahr 2003 sind stets auch immer Neumarkter Delegationen in Vertretung der Stadt mit dabei gewesen. Diesmal waren es neben dem Partnerschaftsreferenten Stadtrat Helmut Jawurek der Kulturreferent der Stadt, Stadtrat Peter Ehrensberger, und Stadtrat Heiner Zuckschwert. Dazu waren aber auch zahlreiche Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Alfons Dürr und Vertreter des Kunstkreis Jura präsent. Aber auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort und sorgten zusammen mit Ulrike Rödl vom Kulturamt und dem Hauptamtsleiter Thomas Thumann dafür, dass sowohl beim Bierausschank als auch bei den anderen Angeboten der Stadt alles bestens ablaufen konnte.

Gewohnt fürsorglich und umsichtig betreut wurden die Neumarkter in Mistelbach nicht nur von Bürgermeister Dr. Pohl, sondern auch von der dortigen Partnerschaftsreferentin Dora Polke und zahlreichen Mistelbacher Freunden. Einziger Wermutstropfen für das Stadtfest und die Neumarkter Delegation: Am Sonntagabend gegen 18 Uhr musste das Fest dann abgebrochen werden, weil ein heftiges Unwetter mit Sturmböen über Mistelbach hereingebrochen war. Zuvor aber hatte es sich wieder einmal an den drei Tagen erwiesen, dass Neumarkt und Mistelbach einfach eine gute Wahl ist.

