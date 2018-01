Sturmtief Friederike weht bei Neustadt Bus von Straße

Fahrgäste nur leicht verletzt - Bus Totalschaden - Rund 40 Einsätze gezahlt - vor 22 Minuten

NEUMARKT - Es waren nur Ausläufer des Sturmtiefs Friederike, die über den Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz hinweg zogen: Und damit blieb es auch relativ ruhig. Gut 40 Einsätze sind bekannt; im Bereich der Stadt Neumarkt blieb nach bisherigen Meldungen alles ruhig.

Symbolbild © News5



Symbolbild Foto: News5



Bei der Polizei-Einsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden im Laufe des Tages bis in die Abendstunden um 20.15 Uhr rund 40 unwetterbedingte Einsätze registriert. Ein Großteil der Anrufe bezog sich auf umgestürzte Bäume.



In Amberg wurde ein Metalldach teilweise abgedeckt und ein geparktes Fahrzeug durch eine herumfliegende Werbetafel beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mit Ausnahme des nachfolgenden Verkehrsunfalls niemand.



Auf Grund einer starken Windböe kam im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Linienbus von der Fahrbahn ab und blieb im Graben auf der Seite liegen. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus nur mit vier Fahrgästen besetzt, die leicht verletzt worden sind. Am Linienbus entstand Totalschaden, der auf 120.000 Euro beziffert werden muss.



Die Schwerpunkte zeigten sich im östlichen Bereich der Oberpfalz in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Cham.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn/wof