Suche nach Besitzer eines verletzten Hundes

Das Tier war nachts vor ein Auto gelaufen und verletzte sich dabei - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN/LANGENTHONHAUSEN - Der Hund kam aus der Finsternis: Auf der Kreisstraße bei Langenthonhausen hat nachts eine Frau einen freilaufenden Hund angefahren, der danach davon lief.

Symbolfoto Polizei.



Es war am 30. März gegen 22.40 Uhr, als die 20-jährige Pkw-Fahrerin den mittelgroßen, schwarz-weißen Hund anfuhr, der alleine auf der Kreisstrasse NM13 unterwegs war. Der Unfall ereignete sich gut 200 Meter vor Langenthonhausen; die Frau kam aus Richtung Mungenhofen.

Der Hund lief nach dem Unfall verletzt in Richtung Langenthonhausen weiter. Am Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von gut 200 Euro.

Der Hundebesitzer wird gebeten, sich bei der PI Parsberg unter Telefon (09492) 9411-0 zu melden.







nn/wof