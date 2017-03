Süffiger Rhythm & Blues in Postbauer-Heng

"Rudi Madsius Band" am Freitag im "Kish" - vor 0 Minuten

POSTBAUER–HENG - Am Freitag, 10. März, gastiert die Rudi Madsius Band im "Kish" in Postbauer-Heng.

Die Rudi Madsius Band stellt am Freitag im Kish in Postbauer-Heng ihre neue CD „Across the Board“ vor. © Foto: privat



Die Rudi Madsius Band stellt am Freitag im Kish in Postbauer-Heng ihre neue CD „Across the Board“ vor. Foto: Foto: privat



"Across the Board" heißt die neue CD der Rudi-Madsius-Band, die unter anderem bei diesem Konzert vorgestellt wird. Neben Songs aus vergangenen Alben von Rudi Madsius darf natürlich die ein oder andere Soul-, Rock- oder Van-Morrison-Nummer nicht fehlen. Die NN zur neuen CD: " . . . Madsius bleibt dem saftigen und süffigen Sound von Rhythm & Blues, Soul und Rock’n’Roll in großer Besetzung treu. Persönlicher als gewohnt sind die Texte, die vom Leben in der Südstadt, musikalischen Kindheitserinnerungen und Bewunderung für den Musiker Stan Webb erzählen."

Die Rudi-Madsius-Band, das sind Jürgen März (Gitarre, Vocals), Multiblasinstrumentalist Udo Schwendler (Sax, Posaune etc.), Klaus Braun-Hessing (Drums), Peter Tobolla (Bass, Vocals), und natürlich der außergewöhnliche Sänger, Gitarrist, Komponist, Bandleader und Arrangeur, der Maestro himself: Rudi Madsius.

Kartenvorverkauf: Blickpunkt Augenoptik Postbauer-Heng und online bei frankentipps.de, telefonische Reservierung unter * (0 91 88) 33 21 zum AK-Preis. Kish, Centrum 22, Postbauer-Heng (Eingang rückseitig am Sportplatz), 20 Uhr.

nn