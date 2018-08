Suizidversuch nach Volksfestschlägerei in Neumarkt

NEUMARKT/ALTDORF - Nach einer Schlägerei auf dem Neumarkter Volksfest hat ein 20-Jähriger versucht, sich in einer Polizeizelle in Altdorf das Leben zu nehmen.

Symbolbild Foto: colourbox.com



Der Häftling versuchte am späten Montagabend, sich in einer Zelle in Altdorf zu strangulieren. Der 20-Jährige blieb unverletzt und wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Der wegen einer vorangegangenen Volksfestschlägerei in Neumarkt Festgenommene hatte sich plötzlich aggressiv verhalten. Nach Angaben der Polizei schlug er um sich, zerriss unvermittelt sein T-Shirt und versuchte, sich zu erhängen. Beamte der Polizeiinspektion Altdorf konnten den jungen Mann von seinem Vorhaben abhalten. Der Mann blieb unverletzt und wurde auf Grund seines psychischen Zustandes in eine fachärztliche Klinik gebracht.

