Sulzkirchen: Motorsound ließ aufhorchen

FREYSTADT/SULZKIRCHEN - Eine Oldtimerschau, das Aufstellen des Kerwabaumes, der Kirchweihgottesdienst, Fußballspiele und jede Menge gesellige Stunden: Ein Besuch der Sankt Georgskirchweih in Sulzkirchen lohnte sich allemal.

Von Hercules bis Harley: Bei der Oldtimerschau in Sulzkirchen konnten die Fans schwelgen. © Foto: Anne Schöll



Seit 17 Jahren organisieren die Oldtimerfreunde in Sulzkirchen eine große Schau. Inzwischen heben sie sich dank ihres einheitlichen Outfits von den übrigen Besuchern ab. Sie sind stolz darauf, dass es über all die Jahre kein einziges Mal verregnet war. So auch heuer: Optimales Wetter begleitete die Veranstaltung, bei der knapp 120 liebevoll gehegte und gepflegte Vehikel aus fast 90 Jahren Fahrzeugherstellung gezeigt wurden.

Da reihten sich beispielsweise Schlepper der Marken Eicher, Deutz oder Hanomag aneinander oder etwas weniger bekannte österreichische Fabrikate wie ein Wachalowski Astro-Diesel, ein Linder oder Steyr mit 18 Pferdestärken aus dem Jahr 1956. Ein Steilhang-Ketten-Track zog die Blicke auf sich oder der älteste anwesende Traktor, ein wassergekühlter Kramer mit Schwungrad aus dem Jahr 1936.

Daneben hatten sich auf Hochglanz polierte Autos aller namhaften Marken versammelt, angefangen von einem historischen Praga, Baujahr 1928 über das Kultauto seinerzeit, einen Ford Capri bis hin zu einem himmelblauen BMW Targa mit edlen weißen Ledersitzen. Motorräder aller Coleur, manchmal mit Beiwagen, Mopeds, Vespas und Fahrräder der Marke Herkules oder Express komplettierten die Schau.

Ein Höhepunkt war wieder die Rundfahrt kurz nach Mittag über Thannhausen, Freystadt, Ohausen und Forchheim, die nicht nur eindrucksvoll war, sondern auch weithin hörbar mit einem unvergleichlichem Motorensound.

Mit vereinten Kräften war der Kerwabaum schnell aufgestellt. © F.: Schöll



Bereits einen Tag vorher hatte sich die Sulzkirchener Dorfjugend versammelt, um den Kirchweihbaum herzurichten. Mit Unterstützung von Zimmerermeister Michael Seitz haben sie ihn entastet, die Jahreszahl und Ornamente in die Rinde geritzt und die Fichtenkränze mit den bunten Bändern befestigt. Im Beisein vieler Zuschauer wurde das "Traditionsstangerl" dann mit viel Muskelkraft auf dem Kirchplatz aufgestellt. Er hat inzwischen bei der obligatorischen Kerwabaumversteigerung im Verlauf des Festes einen neuen Besitzer gefunden.

