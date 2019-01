Sulzkirchen: Nachwuchs der Edelweiß-Schützen blüht auf

Jugendmannschaft ist in Gauberliga vorne dabei - Ausrichter der Stadtmeisterschaft - vor 1 Stunde

SULZKIRCHEN - Das Aushängeschild der Sulzkirchener Edelweiß-Schützen ist derzeit die Jugendmannschaft. Sie hält nach der Vorrunde mit 12:2 Punkten einen zweiten Platz in der Gauoberliga 2.

Bei den Sulzkirchener Edelweiß-Schützen sind langjährige Mitglieder für zehn, 20, 25, 40 und 50 Jahre dekoriert worden. © Foto: Anne Schöll



Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Sportleiter Martin Brodwolf weiter, die erste Rundenmannschaft stünde in der B-Klasse 2 mit 11:7 Punkten auf dem vierten, die Zweite in der C-Klasse 3 auf einem zweiten Platz. Während sich der Runddurchschnitt bei der Ersten im Vergleich zur abgelaufenen Saison aktuell um fünf Zähler auf 1445 verringerte, konnte die Zweite ihren Ringdurchschnitt auf 1383 und die Jugend ihren um 89 Zähler auf 944 steigern.

Das beste Vorjahresergebnis erzielte Friedhelm Münch mit einem Durchschnitt von 360 Ringen, in der Schüler-Juniorenklasse Eric Igl mit 358,64. Bei der letztjährigen Stadtmeisterschaft der Schützen erreichte Edelweiß in der Stadtpokalwertung einen dritten, in der Stadtmeisterschaftswertung einen sechsten Platz.

Derzeit gehören den Edelweiß-Schützen 90 Mitglieder an. 17 Schützen, eingeteilt in zwei Mannschaften der Offenen Schützenklasse, und eine Jugendmannschaft waren an 23 Wettkampftagen bei 46 Rundenwettkämpfen im Einsatz, informierte Schützenmeister Martin Leithel. Für die Jugend und die Jungschützen habe man 16 Trainingsabende abgehalten.

Leithel erinnerte an die wichtigsten Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr wie das Königsschießen mit Königsproklamation und das Weihnachtsschießen. In diesem Jahr wartet eine Zusatzaufgabe auf Edelweiß, denn der Verein ist Ausrichter der Stadtmeisterschaft mit Schießbetrieb vom 16. bis 19. April.

Als weitere Termine nannte Leithel die Teilnahme am Feuerwehrfestzug in Forchheim am 2. Juni, am Volksfestauszug in Freystadt am 20. Juni, am Volksfestzug in Neumarkt am 11. August und am Gauehrenabend am 16. November in Berching. Die Königsfeier mit Preisverleihung zur Stadtmeisterschaft findet am 6. Juli, das alljährliche Vereins-Zeltlager vom 26. bis 30. Juli, ein Schnupperschießen am 26. Oktober und das Weihnachtsschießen im November statt.

Zusammen mit Gauschützenmeister Hans Spiegel wurden die Ehrungen durchgeführt. Die Vereinsehrung für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Sascha Leithel und Kevin Link, für 20 Jahre Matthias Kerl. Die Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbundes samt Urkunde für 25 Jahre ging an Christian Emmerling, für 40 Jahre an Herbert Könlein, Karl-Heinz Bachmeier und Erwin Schlirf, für 50 Jahre an Herbert Fuchs und Heinrich Schiller. Mit der Goldenen Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes schließlich dekorierte Spiegel Schützenmeister Martin Leithel.

