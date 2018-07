Supersportwagen hat Schrottwert

NEUMARKT/HILPOLTSTEIN - Ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Neumarkt schrottete auf der A 9 seinen Sportwagen im Wert von rund 130 000 Euro.

Symbolbild Foto: News5



Der Mann fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung München mit hoher Geschwindigkeit und verlor zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi. Danach stieß er in einer leichten Linkskurve gegen die rechte Schutzplanke und prallte von dort ab in Richtung Hauptfahrbahn. Währenddessen drehte sich sein Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse und blieb auf der mittleren Spur liegen.

Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten auch noch einen Audi auf der Gegenfahrbahn. Während der Unfallaufnahme war der 43-jährige Unfallverursacher nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Da der Fahrer mit leichteren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ingolstadt geflogen wurde, erfolgte dort die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme.

Für die Bergung und die Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn in Richtung München für eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Absicherung sowie die Fahrbahnreinigung übernahm die FFW Hilpoltstein. Der Gesamtschaden wird auf rund 133 000 Euro beziffert.

