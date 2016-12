SV Berching ist stolz auf jungen Bogenschützen

Korbinian Scharpf trainiert nun mit Bezirkskader — Weihnachtsfeier - vor 2 Stunden

BERCHING - Der Berchinger Jungschütze Korbinian Scharpf hat sich mit dem Bogen (Halle, 18 Meter) innerhalb von einem Monat jeweils den 2. Platz bei den Gau- und den Bezirksmeisterschaften gesichert.

Für Korbinian Scharpf gab es auf der Weihnachtsfeier des SV Berching noch zwei weitere Gründe, um zu feiern: Seine beiden Erfolge auf den Gau- und Bezirksmeisterschaften. © Foto: privat



Dadurch erreichte der 13-Jährige die Teilnahme an den bayrischen Meisterschaften am ersten Februar-Wochenende in München-Hochbrück.

Bei den Gaumeisterschaften im November lieferte er sich mit dem Moosbacher Domenic Merkel ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die Distanz von 60 Pfeilen. Bei ständig wechselnder Führung erreichte Scharpf (272/265) ebenso 537 Ringe wie Domenic Merkel (271/266).

Bei gleicher Anzahl Zehner entschied Merkel aufgrund der höheren Anzahl von Neunern den Wettkampf.

Bei den vom SV Moosbach ausgerichteten Bezirksmeisterschaften Anfang Dezember in der Zeidler-Halle in Feucht kam es wieder zum Aufeinandertreffen von Domenic Merkel und Korbinian Scharpf.

Auch hier entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Durch eine Unkonzentriertheit im ersten Durchgang verlor Scharpf den Anschluss an Merkel.

Beste Tagesleistung

Hochmotiviert ging Korbinian Scharpf dann in den zweiten Durchgang, konzentrierte sich und ließ im zweiten Durchgang Domenic Merkel knapp hinter sich.

Obwohl ihm in Durchgang zwei die Tagesbestleistung 283 von 300 möglichen Ringen gelang, reichte es nur noch für den 2. Platz mit insgesamt 547 Ringen. Zufrieden war Korbinian Scharpf dennoch; keiner der Schützen erreichte in einem Durchgang eine so hohe Ringzahl.

Seit rund drei Wochen ist der 13-Jährige aufgrund seiner Erfolge auch Mitglied des Bogen-Bezirkskaders und trainiert nun unter Bezirkstrainer Bernhardt Winter mindestens einmal im Monat mit vier weiteren Kaderschützen in Neumarkt.

Technik- und Fitnesstraining sowie Mentaltraining und Theorieunterricht gehören hierbei zum Trainingsprogramm.

Vor rund zweieinhalb Jahren begann er seine Laufbahn als Bogenschütze. Der erfolgreiche Bogenschütze Georg Girbinger trainierte und begleitete damals seine ersten Schritte mit dem Bogen.

Nun betreut sein Vater Harald Scharpf, auch ein alter Hase im Schießsport, das Training und Korbinian auf Wettkämpfen und Meisterschaften.

Meist trainiert Korbinian ein- bis zweimal in der Wochet, vor Meisterschaften steigert sich das auf sechs bis sieben Trainingsrunden mit rund 1000 Pfeilen.

Dank an die Mitglieder

Großes Lob gab es für den jungen Schützen auch auf der Weihnachtsfeier im Berchinger Schützenhaus bei Erasbach. Schützenmeisterin Annelies Bruckschlögl und zweiter Sportleiter Markus Huber gratulierten.

Auch für außergewöhnliches Engagement dankte die Schützenmeisterin einigen Mitgliedern und überreichte ein kleines Präsent. Uwe Stamp und Caroline Heid sprangen ohne zu zögern oftmals und immer sehr kurzfristig für verhinderte Schützen in höherklassigen Wettkämpfen ein. „Egal, wann man Euch fragte, ihr habt immer sofort zugesagt und damit immer den Mannschaften geholfen“, so die Schützenmeisterin.

Diesem Einsatz steht aber auch die Jugend in nichts nach: Korbinian und Veronika Scharpf galt ebenso der Dank der Vereinsführung. Die beiden unterstützen freiwillig ihren Vater bei der Pflege der Außenanlagen.

Für seinen Einsatz in der Öffentlichkeitsarbeit überreichte Annelies Bruckschlögl eine kleine Aufmerksamkeit an Markus Herbaty.

Wie jedes Jahr wurde auch ein kleines Preisschießen, bei dem sich insgesamt 43 Teilnehmer beteiligten, abgehalten.

Beim Schießen auf die Zufallsscheibe konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen. Den 1. Platz belegte Stefan Negler (96 Punkte) vor Michael Riedl (44) und Korbinian Scharpf (38). Auf den Plätzen vier und fünf folgten Jürgen Lang (37) und Michael Bruckschlögl (37). In den Top-Ten platzierten sich noch Johann Schmauser, Valentin Weiß, Mara Rauscher, Werner Seidl und Heidi Herold.

nn