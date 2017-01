SV Breitenbrunn bolzt Kondition an der Bar

Sportler feiern feucht-fröhlichen Faschingsball - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN - Das Torwarttraining mit Trainer Uwe sei dreimal so anstrengend wie der Fasching, beteuerte Hofmarschall Alex beim Sportlerball in Breitenbrunn. Er muss es ja wissen, denn schließlich ist er der Starkeeper bei den Fußballern des Sportvereins.

Schöne Masken wiegen sich im Tanz. © Werner Sturm



Im Reich der Sternstecher ging der Faschingstrubel in die nächste Runde. Die Band „Oi’s Zufall“ sorgte mit flotten Rhythmen für grenzenloses Tanzvergnügen. „Gö, du bleibst heut Nacht bei mir“ und „Bayern des samma mia“ hallte es durch den Saal, in dem eine kesse Sohle aufs Parkett gelegt wurde. Fantasievoll kostümierte Maschkerer boten ein buntes Bild, die Prinzengarde marschierte ein und sorgte mit Marsch und Showtanz für Begeisterung.

Im Piratengewand begrüßte der Vorsitzende des Sportvereins, Maximilian Gmelch, das gutgelaunte Publikum mit einem kräftigen Helau. Seine Hoheit Prinz Markus II. gab Interna aus der Fußballabteilung preis und lobte den SVB: „Der Verein ist auf einen guten Weg. Hier wird gute Arbeit geleistet und der Zusammenhalt ist groß.“

„Helau, ihr Sportler hier im Saal, ich grüß euch heute bei diesem Ball“, rief Prinzessin Andrea III. den Närrinnen und Narren zu. Gleichzeitig gestand sie, dass man sie beim Sport wohl eher weniger sehen wird.

Im Juli dieses Jahres wird der SV Breitenbrunn 50 Jahre alt. Das erklärte sich ihre Lieblichkeit schon einmal bereit, die Schirmherrschaft über das Fest zu übernehmen: „Dann betreue ich euch ganz toll, dann wird die Feier wundervoll.“ Die Gardemädchen um Majorin Anna bekamen vom Prinzenpaar den Befehl, nach dem Fasching bei den Fußballerinnen des Vereins einzusteigen und mitzuhelfen, der Punktekonto aufzuhübschen.

Beim Sportlerball warf das Vereinsjubiläum im Sommer schon seinen Schatten voraus: In Trikots präsentieren sich die Festdamen des SV Breitenburnn mit ihrem Vorsitzenden Max Gmelch und dessen Vorstandsteam. © Foto: Werner Sturm



Ein Heimspiel hatte Hofmarschall Alexander, der Stammtorwart der Ersten. Zur Zeit durch die Winterpause und von einer roten Karte in seinem sportlichen Tatendrang gestoppt, kann er sich voll und ganz auf den Fasching und auf seine Aufgaben im Hofstaat konzentrieren. Und weil er auch in der fußballlosen Zeit nicht auf das Training verzichten will, hatte er sich für alle anwesenden Sportskanonen ein Fitnesstraining der besonderen Art ausgedacht: „Konditionsbolzen an der Bar. Also ich opfere mich sofort und trainiere schon mal“, so Alex vorbildlich.

Das Jubelfest des Vereins wird von 24 hübschen Festdamen bereichert. In den Vereinsfarben stellten sich die Mädels zunächst einmal mit ihrem Vorsitzenden Max und dessen Vorstandsteam zum Gruppenfoto. Danach wechselten sie in Tarnuniformen und gaben einen tänzerischen Einblick in ihr Trainingslager.

Die „Mehr-oder-weniger-Erfolgskicker“ des SVB und ihr Übungsleiter Uwe Amstein hatten bei dem lustigen Abend ihr Sportgerät mit dem Weizenglas vertauscht. © Werner Sturm



Auch die Kreisliga „Mehr-oder-weniger-Erfolgskicker“ des SVB und ihr Übungsleiter Uwe Amstein hatten bei dem lustigen Abend ihr Sportgerät mit dem Weizenglas vertauscht. Zur Filmmusik von „Men in black“ legte die erstaunlich wendigen Jungs eine Tanzshow hin. Wenn sie sich diesen Elan über die Faschingszeit hinaus erhalten und in die Liga mitnehmen, dann steht einem gesicherten Mittelfeldplatz eigentlich nichts mehr im Wege.

Am Samstag nächster Woche geht’s mit der Faschingsgaudi in Breitenbrunn weiter mit dem Spritzenball der Feuerwehr. Und eine Woche später steigt der große Gardeball. Anlass dafür ist, dass es im in der Faschingshochburg seit 60 Jahren eine Prinzengarde gibt.

WERNER STURM