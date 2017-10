"Syrmel" hat Standfestigkeit auf dem Kreisel bewiesen

NEUMARKT - Nur für kurze Zeit ragte die Plastik "Syrmel" des Künstlers Robert Schad im Kreisverkehr in der Nürnberger Straße gen Himmel. Die zweite Probeaufstellung der Stahl-Skulptur verlief – im Gegensatz zur Probe im Mai – reibungslos. Jetzt ist "Syrmel" wieder in den Händen seines Schöpfers.

Mit Hilfe eines Krans wurde das Stahl-Kunstwerk gestern probeweise auf dem Kreisel in der Nürnberger Straße platziert. Jetzt sieht es seiner Vollendung entgegen. © F.: André De Geare



Die Probeaufstellung des tonnenschweren Kunstwerkes wurde bei laufendem Verkehr ausgeführt. In zwei Teilen wurde die Stahlkonstellation mit einem Lkw an den Kreisel transportiert, wo schon ein großer Autokran wartete.

Beim ersten Versuch hatte man versucht, die Skulptur mit Hilfe zweier Gabelstapler zu bewegen. Das war schiefgegangen, die schweren Teile fielen herunter. Der Kran hingegen hatte mit dem Stahl-Koloss gestern keine Schwierigkeiten. Zielsicher wurden die Teile im Kreisverkehr abgesetzt.

Ausrichtung wichtig

Stahlbildhauer Robert Schad war selbst am Ort, um die Ausrichtung des Kunstwerkes zu überwachen, die ihm sehr wichtig ist. Eine Sichtachse zwischen den beiden Türmen von der Nürnberger Straße zum Oberen Markt und umgekehrt will er dabei schaffen. Erst als die Ausrichtung des 11,4 Meter hohen Werkes perfekt war, wurden die 4,3 Tonnen Stahl wieder abgebaut und zurück auf den Lkw gehievt.

Jetzt wird "Syrmel" noch weiter bearbeitet. Schweiß- und Beschichtungsarbeiten stehen noch an, bevor die Skulptur endgültig ihren Platz im Kreisverkehr einnehmen darf.

Bis dahin ist man auch in der Nürnberger Straße nicht untätig. Im Kreisverkehr erfolgen jetzt die Brunnengründungen. Diese Tiefbaumaßnahme ist nötig, um die Last der Stahl-Skulptur in tiefer gelegene tragfähige Bodenschichten einzuleiten.

Noch kein Termin

Wann der große Augenblick der endgültigen Aufstellung sein wird, hängt vom Fortgang der Arbeiten und vom Terminplan des Künstlers ab.

