Tabula rasa: Reform für den Tischtenniskreis Neumarkt

NEUMARKT - Auf eine Spielrunde mit Licht und Schatten haben in Pilsach Fachwarte und Abteilungsleiter aus den Vereinen beim Tischtennis-Kreistag zurückgeblickt. Immer mehr in den Blickpunkt rückt die geplante Strukturreform, an der sich die Geister scheiden.

Beim Tischtennis-Kreistag in Pilsach ehrte der Bezirksvorsitzende Eduard Hochmuth engagierte Vereinsvertreter für ihre Verdienste um den Sport. Foto: F.: ges



Zwar wird die neue "Tischtennis-Landkarte" von gut der Hälfte der Vereinsvertreter begrüßt; fast ebenso viele sehen aber die beabsichtigten Veränderungen äußerst kritisch.

Bezirksvorsitzender Eduard Hochmuth erklärte, dass die Reform ab 1. Juli in Kraft tritt. Beim bevorstehenden Verbandstag in Amberg sollen die Weichen für die Auflösung der bisherigen Kreise gestellt werden. Der Kreis Neumarkt würde in diesem Fall im neuen Bezirk 13 Oberpfalz Süd aufgehen, der dann die bisherigen Kreise Neumarkt, Regensburg, Kelheim und Cham beinhalten würde.

Folge davon wäre eine völlige Neuordnung der Ligen oberhalb der Kreisebene. Nachdem der bisherige TT-Kreis Amberg dem Bezirk Oberpfalz Nord zugeschieden würde, kämen auf bisherige Bezirksligateams aus der Region Neumarkt wohl deutlich weitere Fahrten zu Auswärtsspielen zu.

Kreisvorsitzender Willi Wudi lobte zunächst sein Team aus Spielleitern und Fachwarten, die eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht hätten. Auf Turnierebene erkannte Wudi gute Entwicklungen, wie etwa die Beteiligungszahlen an den Nachwuchsturnieren, die gelungenen Kreisseniorenmeisterschaften der Damen und Herren in Sulzbürg oder auch die Durchführung des Landesentscheids der Minimeisterschaften in Berching.

Die Kehrseite der Medaille seien aber die katastrophale Resonanz bei den Kreismeisterschaften der Erwachsenen beim ASV Neumarkt und an dem früher so stark frequentierten Kreisranglistenturnier in Heng.

Ein positives Zeichen für die Zukunft sei die Teilnahme von zehn Spielern an einer Trainerausbildung in Freystadt.

Die Titel als Mannschaftsmeister konnten auf Kreisebene in der Saison 2016/17 folgende Vereine einfahren: 1. Kreisliga Herren: DJK Neumarkt II. 2. Kreisliga Herren: FC Deining. 3. Kreisliga Herren: ASV Neumarkt III. 4. Kreisliga Herren: SV Breitenbrunn III. 1. Kreisliga Jungen: SV Breitenbrunn. 2. Kreisliga Jungen: Henger SV II. 3. Kreisliga Jungen: FC Deining II.

Für langjährige Verdienste um den Tischtennissport auf Vereinsebene wurden geehrt: Benjamin Fremmer (SVE Seubersdorf), Thomas Schwarz (SV-DJK Sulzbürg), Thomas Stadler (FC Deining), Markus Krügel (FC Möning), Rüdiger Weigt (TSV Berching) und Harald Schwarz (SC Pollanten).

