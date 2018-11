Tag gegen Gewalt an Frauen: Kostenloser Film in Neumarkt

Rialto Kino zeigt den Film "Öffne meine Augen" am Sonntag, 25. November - vor 13 Minuten

NEUMARKT - "Öffne meine Augen" ist der Titel einer Kinovorstellung zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr im Rialto Palast Neumarkt, Kirchengasse 7. Der Eintritt ist frei.

Symbolfoto. © dpa



Symbolfoto. Foto: dpa



Der 25. November ist der Gedenktag für die weiblichen Opfer von Gewalt. Aus diesem Anlass hat die Gleichstellungsbeauftragte der Satdt Daniela Herbrecher dafür gesorgt, dass der Film "Öffne meine Augen" gezeigt wird. Er verdeutlicht, wie schwierig die Loslösung aus einer Beziehung ist, aber auch, wie Männer mit ihren Gewaltausbrüchen umgehen können.

Mitorganisator ist der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt in Neumarkt. An diesem koordinieren die verschiedenen Beratungsstellen der Region ihre Arbeit in dem schwierigen Umfeld von häuslicher Gewaltanwendung und den ebenfalls mit betroffenen Kindern. Die Mitglieder des Runden Tisches werden nach dem Kinofilm für gespräche bereitstehen.

Häusliche Gewalt gibt es auch in Neumarkt

Gewaltsame Übergriffe sind in Ehe und Partnerschaft nach wie vor aktuell. 2017 gab es 144 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt im Landkreis Neumarkt, davon 82 alleine in der Stadt Neumarkt. 2016 waren es noch 113 im Landkreis, davon 53 in der Stadt, berichtet Barbara Arendt, Beauftragte der Polizei für Frauen und Kinder beim Polizeipräsidium Neumarkt.

Das Hilfetelefon steht deutschlandweit rund um die Uhr zur Verfügung. Die geschulten Beraterinnen helfen schnell und wenn gewünscht auch anonym. © Hilfetelefon



Das Hilfetelefon steht deutschlandweit rund um die Uhr zur Verfügung. Die geschulten Beraterinnen helfen schnell und wenn gewünscht auch anonym. Foto: Hilfetelefon



Die betroffenen Frauen zeigen oft ein sehr ambivalentes Verhalten, ziehen immer wieder Anzeigen zurück und kehren zu ihren gewalttätigen Partnern zurück. Um Frauen besser zu unterstützen, gibt es die proaktive Beratung der Frauenberatungsstellen gemeinsam mit den Polizeidienststellen vor Ort.

nn