Tanzfläche war beim Ball der Landwirte brechend voll

Veranstaltung im Berggasthof Sammüller so beliebt wie eh und je — Gardemädchen der Hechtonia begeisterten - 29.01.2017 19:06 Uhr

NEUMARKT - Auch bei der neunten Ausgabe des Landwirtschaftsballs im Saal des Berggasthofs Sammüller waren die Karten rasch vergriffen.

Die rund 300 Karten waren rasch vergriffen. Kein Wunder also, dass die Tanzfläche im Sammüller-Saal voll und die Stimmung schnell auf dem Höhepunkt war. © Foto: Siegfried Mandel



Die rund 300 Karten waren rasch vergriffen. Kein Wunder also, dass die Tanzfläche im Sammüller-Saal voll und die Stimmung schnell auf dem Höhepunkt war. Foto: Foto: Siegfried Mandel



Nur einige wenige hatten noch die Möglichkeit, an der Abendkasse einen der rund 300 Plätze zu ergattern und so einen Abend mit zahlreichen Höhepunkten zu genießen.

Johann Paulus, Geschäftsführer des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) Neumarkt und Organisator, hatte als Stimmungsband die fränkisch-oberpfälzische Gruppe „Kawogl“ verpflichtet. Nach nur wenigen Takten war die Tanzfläche den ganzen Abend brechend voll, so dass die Tanzwütigen kaum ausgiebig schwofen konnten.

Gute Laune war beim Ball der Landwirtschaft jedoch nicht nur seitens der Musikanten, sondern auch beim Auftritt der Faschingsgruppe Hechtonia aus Berching gegeben. Die Gardemädchen zeigten das unter ihren Trainern Verena Edbauer, Simone Schimpel und Michi Kölbl Einstudierte in Perfektion und begeisterten die Besucher, die ihrerseits nicht mit Applaus sparten. Beim Showtanz, der unter dem Motto „Alice im Wunderland“ stand, war die Fläche fast zu klein, so dass die „Bachama Hechtn“ alsbald an ihre Grenzen stießen.

Bilderstrecke zum Thema Landwirte feiern Fasching: Ball der Landwirtschaft in Neumarkt Der Ball der Landwirtschaft ist für die Landwirte rund um Neumarkt alljährlich ein festlicher Faschingshöhepunkt. Mit der Altneihausner Feierwehrkapelln, der Berchinger Hechtonia-Garde und Tanz wurde im Gasthof Sammüller in Neumarkt gefeiert.



Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Frauengruppe des VlF. Nach ihrem Einmarsch als Altneihauser Feierwehrkapelln, voran Maria Deß mit ihrer Steierischen, zogen die Frauen so richtig vom Leder und derbleckten den einen oder anderen vom Bayerischen Bauernverband, dem Maschinenring Neumarkt plus und dem VlF.

Die Vorsitzenden Martin Schmid, Beate Niebler und Josef Hierl nahmen es mit Humor und stießen mit einem Glas Milch darauf an.

Gespannt warten viele aus der Region und den benachbarten Regierungskreisen auf das im kommende Jahr, wenn es heißt: „10 Jahre Bauernball“.

siem