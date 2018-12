Täter entschuldigt sich beim Opfer der Messerstecherei

NEUMARKT/NÜRNBERG - Mit einem Geständnis des Angeklagten, der dem Opfer zudem 4000 Euro Schmerzensgeld in die Hand drückte, hat der Prozess gegen einen 22-Jährigen begonnen, der bei einer Messerstecherei in einer Disko in Neumarkt einen anderen verletzt hatte.

Wie berichtet, hat der 22 Jahre alte Produktionshelfer mit einem Promille Alkohol im Blut einen anderen in jener Nacht im Juni in einer Diskothek erst provoziert — er soll ihm den ausgestreckten Mittelfinger entgegen gereckt haben. Dann soll er seinem Opfer mit Schwung das Messer in den Bauch gestochen haben.

Zum Prozessauftakt – es wird bis in den Januar hinein verhandelt – gestand der junge Mann nun die Attacke mit dem Messer. Er übergab dem Opfer zudem 4000 Euro Schmerzensgeld und entschuldigte sich im Gerichtssaal für seinen Ausraster. Wie es sich darstellt, war der Streit seinerzeit die Folge der unheilvollen Mischung aus Alkohol und Aggression.

Es ist bei einer leichten Schnittverletzung geblieben – laut Anklage lag das auch daran, dass es dem Geschädigten gelang, den Angreifer zu Boden zu ringen.

Die Verhandlung wird am 19. Dezember fortgesetzt, das Urteil soll laut Planung am 3. Januar 2019 gesprochen werden.

