Tausende Pferdebegeisterte spendeten Applaus

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt Ehrengast auf dem Volksfest — Hauptpreis für Thomas Marx aus Berg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Rund 5000 Zuschauer haben am letzten Tag des Neumarkter Juravolksfestes die traditionelle Pferde- und Fohlenschau erlebt. Über 100 Pferde waren die Hauptakteure bei der zweistündigen Veranstaltung.

Neben den örtlichen Abgeordneten und Regierungspräsident Axel Bartelt zählten Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, zu den Ehrengästen. Der CSU-Politiker trug sich an Ort und Stelle in das Goldene Buch der Stadt Neumarkt ein. Er erinnerte daran, dass Deutschland eine der führenden Pferde- und Reitsportnationen weltweit ist. Die Landwirtschaft habe den Pferden historisch betrachtet viel zu verdanken.

Nach Einschätzung von OB Thomas Thumann hat die Neumarkter Pferdeschau auch im 66. Jahr nichts an ihrer Attraktivität eingebüßt. Er hob besonders die Arbeit der Bewertungskommission um Cheforganisator Johann Paulus hervor. Zum ersten Mal hat der Pferdewirtschaftsmeister und Züchter Peter Lerch die Veranstaltung moderiert. Der ehemalige Mitarbeiter des Haupt- und Landgestüts Schwaiganger konnte eine Reihe von ehemaligen Kollegen mit ihren Top-Pferden in Neumarkt begrüßen.

Volksfestreferent Richard Graf wirkte am Nachmittag in der Großen Jurahalle an der Preisverleihung mit. Die Stadt schüttete insgesamt fast 9000 Euro aus. Den Preis der Stadt Neumarkt erhielt Thomas Marx aus Berg/Hausheim mit seinem Kaltblut-Sechserzug. Den Fritz-Hartmann-Gedächtnispreis der Schausteller gewann Thomas Kuhbandner mit seinem Team. Weitere Preisträger waren: Hans Luber (Pollanten), Claus Luber (Untermässing), Sabrina Weber, Martin Deflorin, Heinz Lehneis, Stefan Hofmann, Thomas Wölker und Albert Graf.

wdn