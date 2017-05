TC Mühlhausen fördert Jugend und die Umwelt

MÜHLHAUSEN - Mit großem Tamtam und großem Programm feiert der Tennisclub Mühlhausen (TCM 77) am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni sein 40-jähriges Bestehen.









Die Festivitäten beginnen am Freitag um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang und der Begrüßung der geladenen Gäste und Ehrengäste sowie der Vereinsmitglieder durch den ersten Vorsitzenden Maximilian Vikari.

Nach einem gemeinsamen Abendessen gibt es die obligatorischen Grußworte von Landrat Willibald Gailler, Bürgermeister Martin Hundsdorfer und dem Bezirksvorsitzenden des BTV, Johannes Deppisch. Nach dem Rückblick auf 40 Jahre erfolgen Ehrungen und anschließend der gesellige Ausklang mit Festbetrieb im Zelt und bayerische Live-Musik.

Im Jahr 1977 wurde der Mühlhausener Tennisverein auf Initiative von Bürgermeister Florian Weber gegründet. Gründungsmitglieder waren Ingrid Altmann, Georg Bierschneider, Helmut Edelmann, Anton Galler, Hermann Krapf, Anton Karg, Herbert Mäutner, Gerd und Brigitte Menzel, Heinz und Anni Ottopohl, Konrad Raum, Thomas Radigk, Siegfried Röder, Hubert Sippl und Florian und Roswitha Weber.

Zum ersten Vorsitzenden oder Präsidenten wurde Konrad Raum gewählt. Weitere Vorsitzende waren Florian Weber, Georg Kühnlein und – "prägend für den Verein" – Helmut Graser, der das Amt mehr als 20 Jahre innehatte und auch als Spieler Akzente im Verein setzte.

Nach Fertigstellung der Tennisanlagen mit Vereinsheim am Meisenweg in Mühlhausen konnte im Jahr 1982 der Spielbetrieb aufgenommen werden. Bei der ersten Vereinsmeisterschaft nahmen sechs Damen und zwölf Herren teil. Alsbald wurden Freundschaftsspiele mit Vereinen aus Wolfstein, Holzheim, Stauf und Freystadt ausgetragen. Einige Jahre später (und bis heute) beteiligte sich der TCM auch an den Medenspielen des BTV mit diversen Mannschaften.

Der Verein hat derzeit 157 Mitglieder. "Besonders stolz sind wir auf unsere Jugendarbeit im Verein", erklärt der erste Vorsitzende Maximilian Vikari. "Dank das Trainingsangebotes, auch im Winter, ist es uns gelungen, unsere Jugend- und Kindermitgliederzahl in den letzten Jahren um ein Drittel auf nun 33 zu erhöhen." Hier gelte der Dank vor allem Jugendwart Manfred Fuchs, Juliane Wolf, Maximilian Vikari, Patrick Schlierf und allen, die an der Jugendarbeit mitwirken.

"Unsere Anlage ist einer der umweltfreundlichsten Tennisanlagen", so Vikari. "So setzen wir schon seit Jahren auf regenerative Energien. Bei uns kommen Solarröhren für die Brauchwassererwärmung zum Einsatz, die Platzbewässerung erfolgt mittels eines eigenen Grundwasserbrunnens." Für die Raumwärme wurden die vorhandenen Gaseinzelöfen und der asbesthaltige Gaskamin entsorgt und durch einen neuen Edelstahlkamin und einem umweltfreundlichem Pellet-Einzelofen ersetzt.

Auch die Außenbereiche der Tennisanlage wurden durch Terrassenanbau, neue Rasenfläche, Büsche und Sträucher verschönert. Es wurden neue Fenster eingebaut und die Außenfassade gestrichen.

Das weitere Festprogramm am Samstag, 10. Juni, 13 Uhr: Start eines Tie-Break-Turniers mit der Vorrunde. 16 Uhr: Schaukampf mit Landrat Willibald Gailler. 17.30 Uhr: Finalrunde des Tie-Break-Turniers; 19 Uhr: Beginn des Festbetriebs. 19.30 Uhr: Siegerehrung. Ab 21 Uhr: Rockabend mit der Band "X-Flame", einer Coverrock-Formation aus Mühlhausen.

ANTON KARG