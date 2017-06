Technik-Camp bringt Mädchen an die Werkbank

NEUMARKT - Eine ganze Woche lang können derzeit 16 Mädchen bei der Verbundausbildung der Firmen Pfleiderer und Europoles in technische Berufe reinschnuppern. Die zwölf- bis 14-jährigen Schülerinnen bauen beim "Mädchen für Technik-Camp" unter Anleitung von Ausbildern und Azubis selbst eine bunte, leuchtende Wand- oder Stand-Uhr, dürfen bohren, feilen, fräsen und löten.

Olga Kulenko (re.) von der Mädchenrealschule Neumarkt zeigt stolz ihre fast fertige Uhr mit den rosa Ziffern und den Leuchtdioden. Azubi Lara Hergt (li.) hat beim Löten geholfen. © Fotos: Edgar Pfrogner



Angelina Götz (12), Schülerin am Luisenburg-Gymnasium in Wunsiedel, hat die Metallplatte ihrer Uhr schon mit den Löchern versehen, in die später die Leuchtdioden montiert werden. Jetzt schleift sie mit einer Feile die Kanten rund. Ihr Papa hatte ihr von dem Technik-Camp erzählt und sie findet alles "richtig super", vor allem den tollen Zusammenhalt im Team und dass alle so nett sind. Weil sie der Papa, der Elektriker ist, auch öfter zu Kunden mitnimmt, hat sie schon Bezug zu Technik und kann sich deshalb auch vorstellen, einen technischen Beruf zu ergreifen.

Auch Annalena Fersch (12) vom Ostendorfer-Gymnasium in Neumarkt interessiert sich schon länger für Technik, wie sie sagt. Durch die Schule und die Mama sei sie auf das Technik-Camp aufmerksam geworden. Von der Gestaltung ihrer Uhr hat sie genaue Vorstellungen. Sie mischt lila Acrylfarbe und malt damit den Kreis, auf den später die Ziffern kommen.

Hundenamen verewigt

Olga Kulenko (12), die in Deining-Siegenhofen wohnt und die Mädchenrealschule in Neumarkt besucht, ist schon weiter. Sie hat die Metallplatte bereits fertig bemalt — brauner Grund und rosa Ziffern, auch die Namen ihrer beiden Hunde, Barby und Kara, hat sie darauf verewigt. Zusammen mit Lara Hergt, Auszubildende als Elektronikerin Betriebstechnik im zweiten Lehrjahr, hat sie eben die LED-Lichter angelötet. Stolz präsentiert sie die fast fertige, leuchtende Uhr, der nur noch das Uhrwerk fehlt.

"So ganz nebenbei werden die Mädchen beim Technik-Camp an die Berufe Industriemechanikerin, Elektronikerin für Betriebstechnik, technische Systemplanerin und Fachinformatikerin herangeführt", erklärt Bettina Karg, Ausbildungsleiterin bei Europoles. Neben der Bastelei gibt es Werksführungen, eine Serverraumführung und die Abschlussveranstaltung, bei der die Mädchen ihr fertiges Werkstück den Eltern, Unternehmensvertretern, Politikern und Förderern präsentieren. Der Ferienspaß kommt ebenfalls nicht zu kurz: Teamaktionen, Spiele und Ausflüge stehen auf dem Programm. Dabei werden Integrationsbereitschaft, Eigenverantwortung, Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit gefördert.

Hoch konzentriert malt Annalena Fersch vom Ostendorfer-Gymnasium auf die Metallplatte mit lila Acrylfarbe einen Kreis, der später die Ziffern der Uhr tragen wird.



Seit sieben Jahren ist das "Mädchen für Technik-Camp" bei der Verbundausbildung von Pfleiderer und Europoles im Angebot. Ziel ist es, die Schülerinnen spielerisch-ambitioniert an Technik heranzuführen, um Ängste sowie alte Vorurteile abzubauen. "Wir konnten dabei schon so manche Auszubildende rekrutieren", freut sich Karg. Dabei sei nicht das Geschlecht, sondern die Leistung entscheidend. Die Verbundausbildung wolle die Mädchen, weil sie gut seien.

Organisiert werden die bayernweit 15 Camps vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw). Mittlerweile haben daran seit 2002 mehr als 3200 bayerische Schülerinnen mitgemacht. Das Angebot ist, bis auf die An- und Abreisekosten, für die Teilnehmerinnen kostenfrei. Weil es mehr Interessierte als Plätze gibt, entscheidet das Los. Die Camps werden unter anderem von den bayerischen Metall- und Arbeitgeberverbänden (bayme vbm) gefördert. "Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, benötigen unsere bayerischen Unternehmen hochqualifizierte Nachwuchskräfte. Damit alle Potenziale ausgeschöpft werden, setzen wir uns aktiv dafür ein, den Anteil von derzeit rund 25 Prozent an weiblichen Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie zu steigern", sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Am gleichen Strang zieht auch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, es fördert seit Jahren die Projekte für Mädchen und junge Frauen.

Ansprechpartnerin "Mädchen für Technik-Camp" beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft: Fabienne Kleinknecht, * (0 89) 4 41 08-145, E-Mail: kleinknecht.fabienne@bbw.de; Infos unter www.tezba.de oder www.facebook.com/technikzukunftinbayern4.0 oder bei Youtube unter #mycampstory.

CHRISTINE ANNESER