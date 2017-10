Teenies aus Berngau bekommen Kulturpreis

Rührige Jugendliche zur Preisverleihung in Neunburg vorm Wald — 1000 Euro sollen in einen Ausflug fließen - vor 1 Stunde

BERNGAU - Groß war die Freude bei der Teeniegruppe in Berngau, als die Nachricht kam, dass ihre Bewerbung für den Jugend-Kulturförderpreis des Regierungsbezirkes Oberpfalz in der Sparte "Sozio-Kultur" bei der Prüfungskommission positiv angekommen ist.

Die Teeniegruppe in Berngau erhielt den Jugend-Kulturförderpreis der Oberpfalz in der Sparte „Sozio-Kultur“. © Foto: Anne Schöll



Ihre damalige Leiterin, Generationenmanagerin Anja Auhuber, hatte von der oberpfalzweiten Ausschreibung des Wettbewerbs erfahren und zusammen mit den Mädels ein Portrait der Gruppe erarbeitet, in dem die Aktivitäten und Vorzüge beschrieben wurden. Außerdem legten sie dem Paket eine CD bei mit dem Film gegen Mobbing, den die Teenies selbst gedreht haben und dafür vor einigen Jahren bei der "Grünen Woche" in Berlin prämiert worden sind.

Unter neuer Leitung

Zur Preisübergabe durften sie nun erneut fahren, diesmal nach Neunburg vorm Wald fahren und in Begleitung von Anja Auhuber, Bürgermeister Wolfgang Wild und den Betreuerinnen Franziska Schmid und Antonia Brandl. Hier stellten sie sich vor und erhielten den mit 1000 Euro dotierten Preis von Bezirkstagspräsident Franz Löffler.

Was mit dem Betrag geschieht, dürfen sie selbst bestimmen. Als erstes wollen sie in einen gemeinsamen Ausflug investieren. Mit den Berngauern sind zwei weitere Formationen ausgezeichnet worden, in der Kategorie "künstlerisch-ästhetisch" das Vokalensemble "Fox Aeterna", eine Sängergruppe ehemaliger Schüler des Max-Reger-Gymnasiums in Amberg und in der Kombi-Kategorie "Sozio-Kultur/künstlerisch-ästhetisch" die Kunstklasse der Gregor-von-Scherr-Realschule aus Neunburg v.W.

Die Teenies stehen unter Leitung der neuen Berngauer Generationenmanagerin Christine Häring, treffen sich immer dienstags um 16.30 Uhr im Jugendtreff in der Alten Knabenschule und freuen sich, wenn Neue ab zehn Jahre dazukommen.

as